Kayseri ASKF Başkanı yeniden Musa Soykarcı

Mevcut Başkan Musa Soykarcı güven tazeledi.

Sümer Spor Tesislerinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurula Vali Yardımcısı Baha Başçelik, Kocasinan Kaymakamı Erkaya Yırık, Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici, MHP İl Başkanı Baki Ersoy, Kayserispor Kulübü önceki dönem Başkanı Recep Mamur, Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdülkadir Akdeniz, Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan ve çok sayıda üye katıldı.

Genel Kurul divan başkanlığını KESOB Eski Başkanı Mustafa Alan yaptı. Mustafa Alan’ın genel kurul gündemini okumasının ardından konuşan Musa Soykarcı, Kurul’a tek liste olarak katıldı. 15 Temmuz’daki darbe girişimini kınadıklarını dile getiren Soykarcı, “15 Temmuz gecesi üzerine asker elbisesi giymiş, bazı vatan hainlerinin gerçekleştirmek istediği darbe girişimine, başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve değerli halkımız engin ferasetiyle önlenmiştir. Darbe girişiminde şehit olan 249 şehidimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Amatör Spor Kulübü Federasyonları 81 ilde TASK şemsiyesi altında teşkilatlanmış spor adına en büyük sivil toplum örgütüyüz” diye konuştu.

123 kulüp…

Federasyona bağlı 123 kulübün olduğunu belirten Soykarcı, “70’i futbolla ilgili, kalanı da diğer branşlarla ilgili. İlimizde 3 bin 200 futbol müsabakası oynatmaktayız. İl temsilciliğimizle birlikte özellikle futbol özerk olduktan sonra Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuz organize etmektedir” dedi.

İlçe belediyelerinin ilçelerinde faaliyet gösteren spor kulüplerine destek olmaları gerektiğini belirten Soykarcı konuşmalarını şöyle sürdürdü:

“Büyükşehir Belediyelerinde gerek tesis, gerek ayni, gerek nakdi yardım belediyeler tarafından yapılmaktadır. konfederasyonumuza Mahalli İdareler’den gelen yazıya göre, Belediyelerin görevleri gençlere spor malzemesi vermek, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapmak, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenlemek, yurtiçi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren sporcuları ödüllendirmek olarak sıralanmıştır. Aynı şekilde spora teşvik için Büyükşehir Belediyeleri bir önceki yıldan tahakkuk eden miktarın yüzde 12’sini, diğer belediyeleri için ise binde 12’sini geçemez diyor.

“Metropol belediyelerin kulüp rengi olmaz”

İlçe belediye başkanları ilçelerinde faaliyet gösteren spor kulüplerine destek olmalıdır. Ama Büyükşehir Belediyemiz ile iki metropol ilçemizin futbolla uğraşmasını istemiyoruz. İçerisinde bulunduğumuz Sümer Spor Tesisleri ve Amatör Evi’nin Türkiye’de bir benzeri yok. Tesisin yapılmasında katkıda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanımız başta olmak üzere dönemin valisine teşekkür ediyorum.”

Yeni yönetimle birlikte gençlik kulüplerine destek olacaklarını kaydeden Soykarcı, “Yine Türkiye’de bir ilk olacak Argıncık Spor Tesislerinde 44 gençlik kulübümüze kulüp binası yapılıyor. Bunun bedeli 3 milyon 650 bin TL + KDV. Bunun da Türkiye’de amatör spor kulüplerine bir defada yapılan en büyük destek olacağını belirtmek istiyorum. Mustafa Çelik Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kocasinan ve Melikgazi Belediyemize de seslenmek istiyorum. Metropol ilçelerin kulüp rengi olmamalı. Kocasinan’da 35, Melikgazi’de 30 spor kulübümüz var. Kocasinan ve Melikgazi Belediyeleri binde 12’yi aktarıyorsa diğerlerinin hakkı kalıyordur. Bu veballi bir iştir, diğer gençlik kulüplerimize de destek olmaları çağrısında bulunuyorum. Yeni yönetimimizle gençlik kulüplerine nasıl deste olacağımıza dair çalışmalara hız kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Musa Soykarcı, Kayseri ASKF Başkan Vekili Rıfat Pakkan’a plaket takdiminde bulundu.

Genel Kurul sonuçlarına göre Yönetim Kurulu şöyle belirlendi:

Musa Soykarcı-Genel Başkan, Hürriyet Yücel – Genel Sekreter, Rıfat Pakkan, Mustafa Usta, Vedat Arıkan, Mustafa Kurra, Yaşar Ekincioğlu, Mahmut Polat, Yılmaz Öztürk, Ali Ak, Sinan Duran, Ertuğrul Dilbaz, Osman Bıyık, Orhan Özaktı, Paşa Türkmen, Ali Rıza Karakullukçu, Ünal Çankaya, Mehmet Yücel, Enes Aslantürk.