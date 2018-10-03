Kayseri Basketbol Kulübü Bellona ile sponsorluk imzaladı

Türkiye'nin mobilya devlerinden biri olan Bellona ile Kayseri Basketbol Kulübü arasında 3 yıllığına sponsorluk anlaşması yapıldı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Kayseri Basketbol Spor Kulübü ile Bellona arasında 3 milyon 750 bin TL'lik 3 yıllığına sponsorluk anlaşması imzalanırken, takımın ismi Bellona Kayseri Basketbol Kulübü oldu. Düzenlenen Bellona Kayseri Basketbol Kulübü İsim Sponsorluğu ve Yeni Forma Tanıtım Lansmanında konuşan Kulüp Başkanı Ömer Yağmur Boydak Holding'e sponsorluk için teşekkür ederek, takımı daha yukarılara taşımak için çalışacaklarını kaydetti. Başkan Yağmur, “Kayseri markası olan Bellona ismiyle tekrar bir araya geldik. Burada olmaktan gurur duyuyorum. Bildiğiniz gibi bir birlikteliğimiz vardı, bir yıl ara oldu. Aradan sonra tekrar beraberiz. CEO'muza çok teşekkür ediyorum, bu takım birçok badirelerden geçti ama elimizden tuttu. Bize de şevk verdi, ‘Yürüyün, arkanızdayız' mesajı verdi. Bizim de başlarını eğdirmemek adına Bellona isminin ilk 4-5'in içinde olması lazım. İnşallah temsil ettiğimiz ismi buralarda göreceğiz. Kendilerine Kayseri halkı adına, basketbol adına çok teşekkür ediyorum. Bu kulüp 1984'te kuruldu, Kayseri'de basketbol adına her şeyi yaptık. Avrupa'da 3 kez final oynadık, Türkiye Kupası'nda final oynadık. Bunların hepsi Kayseri basketboluna bir şeyler katmak adınaydı. Bildiğiniz gibi Avrupa'da rekor 8 bin 200 seyirciyle rekor bizde. 4 bin ortalama ile yine Türkiye'de rekor bizde. Sponsorlukla inşallah bunları daha da üst seviyelere çekeceğiz. Altyapıda 120'ye yakın kızımız var. Bunlar bölgesel lig dediğimiz ligde oynuyorlar. Hepsi de Kayserili çocuklar. A takımda yine Kayserili çocuklarımız var. İnşallah seyir zevkiyle, güzel müsabakalarla iyi günler yaşatacağımıza inanıyorum" dedi.

Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin de şehrin en büyük markalarından biri olarak yükümlülüklerinin sadece üretmek ve pazarlamak değil; şehrin kültür, sanat ve spor hayatına katkı sağlamak olduğunu vurguladı. Ellerinden geldiğince takımın yanında olacaklarını dile getiren Ertekin, "Biliyorsunuz geçen sezon hariç bugünkü adıyla Kayseri Basket bayan takımının sponsorluğunu yapıyorduk. Geçen yıl kopma olmuş, bu sene başkan ile tekrar masaya oturduk. Boydak Holding, Kayseri'nin en büyük markalarından bir tanesi. Şehrin kültür, sanat, spor hayatına katkı sağlama yükümlülüğü var. En büyük mobilya markamız İstikbal, onunla Kayserispor Futbol Takımı ile sponsorluk sözleşmemiz var 3 yıllık. Türkiye'nin en büyük ikinci mobilya markası olan Bellona ile de bayan basketbolda sponsor olmak istedik. Sağ olsunlar onlar da markalarıyla markamızın bir araya gelmesini uygun gördüler. Basiretli tacir gibi şirket yönetmek gerektiğinde içinden çıkmış olduğunuz toprakların sporuna, sanatına ve kültürüne sahip çıkmaktır. Büyük olmak, şehrin en büyüğü olmak size sadece üretmek, pazarlamak, satmak ile ilgili yükümlülük getirmiyor. Size bununla beraber şehirde var olması gereken, sahip çıkılması gereken değerlere de sahip çıkma sorumluluğu yüklüyor. Kayserispor bugün bu şehir için bir değerdir. Kayseri ilini mantıyla, pastırmayla anımsarsınız, Erciyesle anımsarsınız. 4 veya 5. sıraya yazacağınız şey Kayserispor'dur, Kayseri Basket'tir. Bu değerlere sahip çıkmak lazım. Futbol ortalamalı bayan basketbol seyircisine sahip bir ilden bahsediyoruz. Şehrin bu kadar sahiplendiği, hiçbir dönemde yalnız bırakmadığı bir takımı, elbette ki bu şehrin en büyük sanayicisi olarak bizim de yalnız bırakmamız düşünülemez. Gittikleri yere kadar da yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Boytaş Genel Müdürü Mustafa Karamemiş de sponsorluktan dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Bu sponsorluk bizlere gurur veriyor. Devamını da sağlamak için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" diye konuştu. Bellona Kayseri Basketbol Kulübü Takım Kaptanı Tuğba Oral ve oyuncu Gizem Sezgin de sponsorluktan dolayı mutluluklarını ifade ederek, başarıyı yakalamak için çalışacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Kulüp Başkanı Ömer Yağmur ile Boytaş Genel Müdürü Mustafa Karamemiş sponsorluk anlaşmasını imzaladı. Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'e üzerinde isminin yazılı olduğu takım forması hediye edildi.