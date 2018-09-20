Kayseri Basketbol Spor Kulübü sağlık kontrolünden geçti

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Kayseri Basketbol Spor Kulübü'nün 9 oyuncusu Memorial Kayseri Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Kayseri Basketbol Spor Kulübünde 9 oyuncu K.B.B., ortopedi, kardiyoloji, EKG, Efor testlerinden geçirilerek kan sayımları yapıldı. Kayseri Basketbol Spor Kulübü'nde Gizem Sezer, Ezgi Manlacı, Meryem Gültekin, Gamze Takmaz, Aysun Yararbaş, Tuğba Oral, Nihal Beyza Doğan, Fatma Dikmen ve Yvonne Marche Anderson sağlık kontrolünden geçti.

Burada basın mensuplarına sorularını yanıtlayan Kayseri Basketbol Spor Kulübü Antrenörü Ayhan Avcı, takımın kurulabilmesi için herkesin maddi ve manevi emek verdiğini ve herkesin takım için maddi ve manevi fedakarlık yaptığını söyledi.

“Küllerinden yeniden doğan bir takım olacak”

KB Antrenörü Ayhan Avcı, takımın çok zor şartlar altında takımı kurulduğuna dikkat çekerek, takım olarak çok iyi işler yapacaklarını ifade etti. Antrenör Avcı: "Biliyorsunuz biraz meşakkatli yollar geçirdik. Çok zor şartlar da diyebilirim. Geçen Cuma itibariyle takımın devam etmesi ve nasıl bir yol izleyeceğini 4 gün içerisinde hallettik. Çok yoğun çalıştık. İnanın ki 4 gündür ilave ekiple beraber yabancı oyuncu bulabilmek için çok uğraştık. Ciddi bir bütçemiz bu sene yok. Bu kulüp ve bu şehir öyle başarılar kazanmış bir şehir ki buranın kapanması hiç yakışmazdı. 3'ü Avrupa finali 2'si Türkiye Kupasını oynamış ve 5 tane final oynamış bir takımdan bahsediyoruz. Türkiye'de en yüksek seyirciye sahip bir takımdan söz ediyoruz. Bence daha önce sahip çıkılabilirdi. Transfer yasağımız var ve onu kaldırmaya çalışıyoruz. Herkes kendi için de müthiş bir efor sarf ediyor. 4 günde her şeyi yoluna koyabildik. Cumartesi itibariyle Mersin'de düzenlenecek olan Özgecan Turnuvasına katılacağız. Ayın 15'ine kadar takımı nasıl oturturuz nasıl başlarız diye çok hızlı bir program izlememiz lazım. Bütün çabamız bunun içindir. Herkes fedakarlık yaptı. Oyuncular, antrenörler, idareciler ve herkes fedakarlık yaptı. Bu küllerinden yeni bir doğuş olacak. Göreceksiniz çok iyi bir takım olacaklar. Birinci planda bu ligde kalmak ikinci planda da play off'a girebilir miyiz diye bakacağız. Zor olduğunu biliyorum ama yapmak için elimizden gelenin en iyisin yapacağız. Bir tane denemeye oyuncumuz gelecek. Onu da beğenirsek 3 yabancımız olacak. 3 yabancıyla da lige başlayacağız.4'üncüyü de alabiliriz ama o bizim inisitiyafimizdir. Turnuvalardan sonra karar vereceğimiz bir karardır. Erciyes Cup da yüzde yüz yapılacaktır.” diye konuştu.

“Olimpiyat vizesini alacağız”

A Milli Kadın Basketbol Takımının FIBA Dünya Kupası'nda çok başarılı olacağına inandığını ifade eden Antrenör Avcı, “Onlara da çok güveniyorum. Başlarında çok iyi bir teknik adam var. Kadromuzda güzel. Yakın zamanda montaj işlerini iyi yaptılar. Dünya şampiyonasından olimpiyat vizesini alacaklarını düşünüyorum. İlk 5'e girecekler diye düşünüyorum” dedi.

Takım Kaptanı Tuğba Oral da Kayseri'de olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Takım olarak herşeyin güzel gittiğini belirten Kaptan Oral, “Antrenmanlarımıza başladık. Herşey çok güzel gidiyor. Bundan sonrası içinde çalışarak yeni sezona hazırlanmak istiyoruz. Umarım herşey güzel olur” şeklinde konuştu.

Kayseri Basketbol Spor Kulübü oyuncularından Gizem Sezer ise çok geç başlamalarına rağmen iyi bir takım kurduklarını ve yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştıklarını vurguladı.

Takımın en genç oyuncularından biri olan Fatma Dikmen'de çok mutlu olduğunu dile getirerek emeklerinin karşılığını almak istediğini açıkladı. Dikmen: “Çok mutluyum. 8 senedir basketbol oynuyorum. Emeğimin karşılığını almak istiyorum. Sakatsız güzel bir sezon geçiririz. Hedefim burada oynamaktı. Hayallerim birer birer gerçekleşiyor. Milli takımda oynamak için sabırsızlanıyorum” dedi.