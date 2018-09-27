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Kayseri Basketbol'un yeni transferleri sağlık kontrolünden geçti

Kayseri Basketbol Spor Kulübü’nün yeni transferleri Memorial Kayseri Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Kayseri Basketbol Spor Kulübü'nün yeni transferleri Memorial Kayseri Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.


Kayseri Basketbol Spor Kulübü Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Ormanspor'dan transfer ettiği 31 yaşındaki pivot mevki oyuncusu Luca Ivankovic ve İtalya Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Vigarano'dan transfer ettiği 27 yaşındaki oyuncu Anne Marie Armstrong sabah saatlerinde Memorial Kayseri Hastanesine gelerek önce K.B.B., ortopedi, kardiyoloji, EKG, Efor testlerinden geçti.


Yeni transferler sağlık kontrolünden başarıyla geçerek yeni takımlarıyla çalışmalara başladı.

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