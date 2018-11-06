Kayseri Bilim Merkezi'nde yeni dönem hafta sonu atölyeleri başladı

Bu kapsamda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hafta sonu atölyeleri açıldı.

Kayseri Bilim Merkezi, bilimin daha geniş kitlelere yayılması için çalışmalarını sürdürüyor. Hafta sonu farklı yaş gruplarına hitap eden hafta sonu atölyeleri açıldı.

Bilim Merkezi'ndeki hafta sonu atölyelerinde bilimsel temalı atölyelerin yanı sıra, robotik, kodlama ve sanat temelli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Hafta sonu atölyeleri ile katılımcılara gözlem ve uygulamalarla disiplinler arası bir bakış açısı kazandırmanın yanı sıra bilim ve bilimsel süreçler konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. İki haftada bir değiştirilen atölye etkinlikleri ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. 222 89 01 ve 222 45 67 nolu telefonlardan kayıt ve randevu işlemleri yapılabiliyor ve daha geniş bilgi alınabiliyor.