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Kayseri Bilim Merkezi'ni de Bilim Şenliği'ni de sevdi

Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri Bilim Merkezi vasıtasıyla bilimi daha geniş kitlelere sevdirmek için gerçekleştirdiği Kayseri Bilim Şenliği’nin 3.

Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri Bilim Merkezi vasıtasıyla bilimi daha geniş kitlelere sevdirmek için gerçekleştirdiği Kayseri Bilim Şenliği'nin 3.'süne büyük ilgi gösterildi. Bilim Şenliği'ni, üç günde 25 bin kişi ziyaret etti.


Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'ye kazandırdığı Türkiye'nin en gözde bilim merkezlerinden olan Kayseri Bilim Merkezi, iki yılda üçüncü kez Bilim Şenliği düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 28-30 Eylül tarihleri arasında yapılan Bilim Şenliği'nin hem açılışına katıldı, hem de sonraki günlerde de ziyaret ederek özellikle öğrencilerin çalışmalarıyla yakından ilgilendi.


TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri çağrısı kapsamında desteklenen 3. Kayseri Bilim Şenliği'nde 22 ayrı stant kuruldu ve 100'e yakın atölyede farklı çalışmalar yapıldı. Bilimin topluma sevdirilmesi için çeşitli gösterilerin sunulduğu şenlikte güneş enerjili araç yarışı da gerçekleştirildi. Kayseri Bilim Şenliği'ni üç günde 25 bin ziyaretçi gezdi.

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