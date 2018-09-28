Kayseri Bilim Şenliği başladı

Bu yıl 3.'sü yapılan Bilim Şenliği'ne büyük ilgi gösterildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Bilim Merkezi'nin çalışmalarıyla bilimsel alt yapıya destek verdiklerini belirterek, tüm ailelere bu tür aktivitelere katılma çağrısı yaptı.

Kayseri Bilim Merkezi'nde yapılan 3. Kayseri Bilim Şenliği 20 ayrı kurumun desteğiyle başladı. Bilim Şenliği'ne özellikle öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Bilim Şenliği'nin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katıldı. Başkan Çelik, şenlik alanında oluşturulan stantları gezdi, öğrencilerle sohbet etti, KAYMEK standında ebru yapımına katıldı. Şenlikte yer alan bir robotun Başkan Mustafa Çelik'e Türk Bayrağı getirmesi de büyük alkış aldı.

“BİLİMSEL ALT YAPIYA DESTEK VERİYORUZ”

Açılışta yaptığı konuşmada ülkemizin ve dünyanın ihtiyacı olan bilimi, topluma sevdirmek ve bilimsel alt yapıya destek vermek için Bilim Şenliği'ni düzenlediklerini ifade eden Başkan Çelik, “Sanayici ve iş adamlarımızın katıldığı toplantılarda özellikle vurguladığım bir konuyu burada da ifade etmek istiyorum. Şehrimizin ve dolayısıyla ülkemizin gelişmesi için yapmamız gerekenlerin başında katma değeri yüksek, teknolojik ürünler üretmek geliyor. Yeni buluşlar ve yeni markalar ortaya koymalıyız. Bunu yaptığımız takdirde hiçbir saldırıdan etkilenmeyen güçlü bir ülke olabiliriz. Bunun yolu da bilimsel çalışmalardan geçiyor. Kayseri Bilim Merkezi'ni en başta kurma nedenimiz işte bu. Burada teknolojik ürünlerin üretilmesine yönelik bilimsel çalışmalar yapılmıyor elbette; ama burada bilimsel alt yapıya destek veriliyor. Geleceğimiz olan çocuklarımızın bilimi sevmesi sağlanıyor. Bu merkez bilimi eğitimin bir parçası haline getiriyor” dedi.

“SANAL ALEMDE VAKİT ÖLDÜRMEYİN, GERÇEK ALEME GELİN”

Konuşmasında özellikle gençlerin sanal alemden çıkmalarını isteyen Başkan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsanlar boş kalan zamanlarında ya sanal alemde zaman öldürecek ya da gerçek alemde kendini geliştirecek. İşte bizim amacımız, çocuklarımızı sanal alemin çekiciliğinden ve büyüsünden kurtarmaktır. Bunun için gerçek alemde onların ilgisini çekebilecek imkanlar oluşturmaya çalışıyoruz. İşte gerçek alem burası.”

20 AYDA 300 BİN ZİYARETÇİ

20 ay önce açtıkları Kayseri Bilim Merkezi'nin kısa sürede şehrin en gözde mekanlarından biri haline geldiğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, yapmış olduğu etkinliklerle bilime olan ilgiyi artıran, sadece Kayseri'nin değil Anadolu'nun Bilim Merkezi olan Kayseri Bilim Merkezi'ni 20 ay içinde 300 bin ziyaretçinin gezdiğini açıkladı. Bilim Merkezi'nin farklı etkinliklerle bilime olan ilgiyi artırdığını vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, “Bu ilginin daha da artması için gerçekleştirdiğimiz ve üçüncüsünü düzenlediğimiz Kayseri Bilim Şenliği'nde 7'den 70'e toplumun tüm kesimlerine hitap eden farklı disiplinlerde 100'e yakın atölye, bilimsel gösteriler, sahne şovları ve farklı etkinlikler yapılacak. 20'den fazla kurum katılıyor” diye konuştu.

Kayseri Bilim Şenliği kapsamında ortaokul ve liselerden oluşan 22 takımın katılımıyla güneş enerjili araç yarışı da gerçekleştirileceğini ifade eden Başkan Çelik, tüm ailelerin özellikle çocukları için yapılacak etkinlikleri takip etmelerini istedi. Başkan Çelik, şenliğe destek veren kurumlara da teşekkür etti.

“HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Bilim Merkezi'nin TÜBİTAK'ın davetiyle İstanbul'da yapılan Teknoloji Festivali'ne katıldığını da ifade ederek sözlerinin sonunda Cumhurbaşkanımızın Teknofest'te ifade ettiği bir sözü hatırlattı. Başkan Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki Teknofest'te ifade ettiği gibi Hayallerinizin peşinden gidin. Hayallerinize ulaşmak için de sanal aleme ayırdığınız vakti gerçek aleme ayırarak çok çalışın. Böyle olursa başkalarının önüne geçiyorsunuz, şehrimiz başka şehirlerin önüne geçiyor ve ülkemiz başkan ülkelerin önüne geçiyor” dedi.

ÜÇ GÜN SÜRECEK

Bu yıl 3.'sü düzenlenen Kayseri Bilim Şenliği kapsamında hafta sonu bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek. 100'e yakın atölye, bilim gösterileri, sahne gösterileri ve farklı temalarda etkinliklerin yapılacağı Bilim Şenliği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında gezilebilecek.