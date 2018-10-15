Kayseri Birinci Amatör küme A Grubu’nda iki namağlup takımın karşı karşıya geldiği 4.
Kayseri Birinci Amatör küme A Grubu'nda iki namağlup takımın karşı karşıya geldiği 4. hafta maçında büyük bir heyecan yaşandı. Rakibini 2-1 yenerek ilk yenilgisini tattıran Erciyes Reşadiye namağlup liderlik koltuğuna oturdu.
Stat: Serkent
Hakemler: Osman Susamış, Furkan Ulu, Abdulkadir Bitigen
Buğdaylıspor: İsmail Atalay, Mahmut Alan, Hamdican Yıldırım, Aygün Yıldırım (Dk. 50 Şaban Büyükçekiç), Turan Ünlüleblebici, Yakup Yalçınkaya, Ali Rıza Sancak, İbrahim Çalış, Bekir Böke, Eser Şengil, Kubilay Çeçen (Dk. 72 Enes Gaygusuz)
Erciyes Reşadiye Gençlik: Enes Türkay, Ahmet Yasin Taşkıran, Ahmet Fidan, Emre Ağırbaş (Dk. 72 Ayhan Kızılkaya), Erdinç Cengiz, Mücahit Karer, Erdem Temir, Sefa Kır, Furkan Şanlı, Ahmet Pınar, Ahmet Kalkan
Goller: Kubilay Çeçen Dk. 17 (Buğdaylıspor), Erdem Temir Dk. 61 (Pen.), Sefa Kır Dk. 82 (Erciyes Reşadiye)
Kırmızı Kartlar: Ahmet Fidan Dk. 78, Ayhan Kızılkaya Dk. 86 (Erciyes Reşadiye)
Kaçan Penaltı: Eser Şengil Dk. 90 (Buğdaylıspor)