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Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu’nda zirve yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Enes Gençlikspor ile Barogücü 0-0 berabere kaldı.

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda zirve yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Enes Gençlikspor ile Barogücü 0-0 berabere kaldı. Böylece 5. hafta sonunda Enes Gençlikspor 10, Barogücü ise 6 puana yükseldi.


Stat: Argıncık 1 Nolu saha


Saha Komiseri: Yılmaz Özdaş


Hakemler: Bilge Kaan Çakır, Recep Güneş, Furkan Ulu


Barogücü: Baykal Altay, Oktay Çalış, Yunus Akyüz, Burak Çizmeciler, Murat Karakaya, Ahmet Halim, Hrun Çalı, Can Okumuş, Şakir Adsalmış, Aydoğan Seyfi Atıcı


Enes Gençlikspor: Şaban Salih, Ahmet Can Alkan, Hüseyin Peksan, Selçuk Güner, Adem Yönel, Kerim İlhan, Bekir Gürbüz, Erdem Boyraz, Ferdi Ceylan, Ömer Faruk Tilki, İlker Bayram


Gol: Yok

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