Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda zirve yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Enes Gençlikspor ile Barogücü 0-0 berabere kaldı. Böylece 5. hafta sonunda Enes Gençlikspor 10, Barogücü ise 6 puana yükseldi.

Stat: Argıncık 1 Nolu saha

Saha Komiseri: Yılmaz Özdaş

Hakemler: Bilge Kaan Çakır, Recep Güneş, Furkan Ulu

Barogücü: Baykal Altay, Oktay Çalış, Yunus Akyüz, Burak Çizmeciler, Murat Karakaya, Ahmet Halim, Hrun Çalı, Can Okumuş, Şakir Adsalmış, Aydoğan Seyfi Atıcı

Enes Gençlikspor: Şaban Salih, Ahmet Can Alkan, Hüseyin Peksan, Selçuk Güner, Adem Yönel, Kerim İlhan, Bekir Gürbüz, Erdem Boyraz, Ferdi Ceylan, Ömer Faruk Tilki, İlker Bayram

Gol: Yok