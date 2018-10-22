Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu’nda zirve yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Enes Gençlikspor ile Barogücü 0-0 berabere kaldı.
Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda zirve yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Enes Gençlikspor ile Barogücü 0-0 berabere kaldı. Böylece 5. hafta sonunda Enes Gençlikspor 10, Barogücü ise 6 puana yükseldi.
Stat: Argıncık 1 Nolu saha
Saha Komiseri: Yılmaz Özdaş
Hakemler: Bilge Kaan Çakır, Recep Güneş, Furkan Ulu
Barogücü: Baykal Altay, Oktay Çalış, Yunus Akyüz, Burak Çizmeciler, Murat Karakaya, Ahmet Halim, Hrun Çalı, Can Okumuş, Şakir Adsalmış, Aydoğan Seyfi Atıcı
Enes Gençlikspor: Şaban Salih, Ahmet Can Alkan, Hüseyin Peksan, Selçuk Güner, Adem Yönel, Kerim İlhan, Bekir Gürbüz, Erdem Boyraz, Ferdi Ceylan, Ömer Faruk Tilki, İlker Bayram
Gol: Yok