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Kayseri Birinci Amatör Küme

Kayseri Birinci Amatör Küme’nin ilk haftasında lige şampiyonluk parolası ile başlayan Sağlıkspor önüne çıkan Yeni Esenspor, her iki yarıda bulduğu goller ile rakibini 2-0 yenerek lige üç puanla başlamış oldu.

Kayseri Birinci Amatör Küme'nin ilk haftasında lige şampiyonluk parolası ile başlayan Sağlıkspor önüne çıkan Yeni Esenspor, her iki yarıda bulduğu goller ile rakibini 2-0 yenerek lige üç puanla başlamış oldu.


Stat: Argıncık 2 Nolu


Hakemler: Suat Alptekin,Caner Kalem,Harun Soyeşik


Yeni Esenspor: Fehim Çakmak, Yunus Aksu (Dk. 80 Yunus Doğruer), Fatih Aslan, Halil Eren, Alperen Temizyürek, Mustafa Furkan Togaxx, Kadir Yılmaz (Dk. 59 Mehmet Hanifi Yavuz), Sercan Karakoç, Akif Korkmazyürek, Ali Şeker (Dk. 50 Abdülbaki Göçlü), Mustafa Karafakılı,


SAĞLIKSPOR: Eren Kocaeren, Hakan Karakaş (Dk. 35 Murat Çağdaş Seçik), Şuayip Ceyhan, Mustafa Topaktaş, Fikri Çiğ, Ömer Gün (Dk. 58 Hasan Erginer), Eray Akyol, Harun Okan Yılmaz, Samet Dağ (Dk. 65 Seçkin Maraşlı), Mesut Dalkıranxx, Salih Kamacı


GOLLER: Mustafa Karatakılı Dk 18, Sercan Karakoç Dk 90 (Yeni Esen)

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