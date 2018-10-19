Kayseri Boks Büyük Erkekler final maçları yapıldı

Kayseri Boks İl Temsilciği tarafından düzenlenen turnuvaya 24 sporcu katıldı. Talas Spor Salonunda yapılan turnuva da sporcular birbirleriyle kıyasıya mücadele ederek grup maçlarına kalmak için ter döktüler. Turnuva hakkında bilgi veren Kayseri Boks İl Temsilcisi Faruk Hasetçi, sporcuların turnuvaya çok iyi hazırlandığını belirterek: “Kayseri Büyük Erkekler İl birinciliği maçlarımız başladı. Dün yarı final mücadelemiz vardı. Bugün de finallerimizi oynuyoruz. Sporcularımız çok kıymetli yavrulardır. Müsabakalara çok iyi bir şekilde hazırlanmışlar. 24 sporcunun katıldığı şampiyonadır. Burada birinci ve ikinci olanlar inşallah grup maçlarına gideceklerdir. Gruplarda da derece yapan sporcularımız Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanacaklardır. İnşallah Türkiye Şampiyonu olan yavrularımız milli formamızı giyip Türkiye'yi tüm dünyada temsil edeceklerdir” dedi.

Müsabakaların ardından kazanan sporculara madalyaları takdim edildi.