Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik:

Ziyaretlerde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin tecrübe paylaşımı ve ilçelere yapmış olduğu hizmetler gündeme geldi.

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, belediye bürokratları ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. Yılmaz, Gemlik’te uygulamak istedikleri bisiklet projesiyle ilgili Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamalarını görmek için Kayseri’ye geldiklerini belirtti. Başkan Refik Yılmaz, Kayseri’nin Anadolu’nun parlayan yıldızı olduğunu vurguladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de tüm belediyelere Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin tecrübelerini aktarmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i AK Parti Özvatan İlçe Başkanı Nasip Aksoy ve ilçe yönetim kurulu üyeleri de ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi’nin Özvatan’a yaptığı hizmet ve yatırımlar için teşekkür eden Aksoy, yeni yönetimini Başkan Çelik’e tanıttı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise Türkiye’de ilçelerine en çok yatırım yapan ve ilçe sorunlarıyla en yakından ilgilenen belediye olduklarını söyledi. Bu tempoyu devam ettireceklerini ifade eden Başkan Çelik şöyle konuştu;

"İlçelere yapacağımız hizmetlerin ayrıcalıklı olacağını göreve ilk başladığımızda dile getirmiştik. İlçelerimize alt ve üst yapıda olağanüstü hizmetler yapıyoruz. Altyapıda hiçbir sorunumuz kalmayacak. Üst yapıda ilçelerimiz sıcak asfalta kavuştular. Ayrıca bu yıl 1 milyon metrekare kilitli parkeyi ilçelerimizde kullandık. Kırsalda yaşayan hemşehrilerimiz de çamurdan kurtulsun istiyoruz. Bu arada Özvatan’a yaptığımız arıcılık desteği gibi ekonomik destek paketleri de hazırladık. Her ilçenin kendi özelliklerine göre yaptığımız yatırımlarla ilçelerde yaşayanlara ekonomik destek sağlıyoruz. Sosyal anlamda yaptığımız kadın ve gençlik merkezleri de o ilçelerin prestij binaları oldu. İlçelerimize yönelik bu gayreti sürdüreceğiz.”