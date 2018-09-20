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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., "Tüm gazilerimize şükranlarımızı sunarız"

Gaziler Günü sebebi ile, Spor A.

Ş. çalışanlarından ve önceki dönem Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanlığı yapan, Gazi Ali Yavuz'a Spor A.Ş. yönetimi ve çalışanları tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.


Spor A.Ş.'den yapılan açıklamada; “Bu vatan için can veren tüm şehitlerimiz gibi, vatan için canını, uzvunu, bünyelerinden bir parçayı da ortaya koyan gazilerimize, tüm milletimiz adına bir vatan borcumuz var. Başta, bu güne kadar birlikte çalışmaktan onur duyduğumuz Ali Yavuz Bey ve tüm gazilerimizin gaziler gününü kutluyoruz” denildi.

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