İl Sağlık Müdürlüğü olarak ilimizde sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla taşınma süreci sonrasında Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde hizmet vermek üzere 2. Basamak Kayseri Devlet Hastanesi ile ilgili Sağlık Bakanlığı’na müracaat yapıldı ve gerekli izinler alındı.

Bakanlık onayını müteakip, 1 Haziran 2018 tarihinde resmi olarak hizmete başlayan Kayseri Devlet Hastanesinin ruhsat teslim töreni ise 12.06.2018 tarihinde Başhekimlik Binasında; İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Ramazan Benli, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop ve Başhekim Yardımcısı Dr. Murat Yerer’in katılımı ile gerçekleşti.

Törende; İl Sağlık Müdürü Benli, Kayseri Devlet Hastanesinin resmi olarak 300 yataklı B grubu Devlet Hastanesi olarak tescil edildiğini belirtti. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi mevcut yerleşkelerinde hizmete devam edecek olan Kayseri Devlet Hastanesi’ne bağlı olarak; Emel Mehmet Tarman Doğum ve Çocuk Kliniği, Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi, Seyyid Burhaneddin Ek Binası, İldem Semt Polikliniği ve Amatem birimlerinin faaliyet göstereceğini ifade eden İl Sağlık Müdürü Benli hastane ruhsatını Başhekim Altıntop’a teslim ederek Kayserimize hayırlı ve uğurlu olması temennilerinde bulundu.

Başhekim Altıntop ise “Kayserimiz aslında yeni bir Hastaneye kavuştu” diyerek Sağlık Müdürümüzün nezdinde, Bakanlığımız yetkilileri başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.