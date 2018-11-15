Kayseri Emniyeti çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ÇOGEP, çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Daha önce hiç şehir dışına çıkmamış 40 öğrenci, program kapsamında Çanakkale, İstanbul ve Ankara'yı ziyaret edecek. ‘Asımın nesli' yazılı giydirmeli otobüslerle yola çıkan öğrencileri, velileri ve polisler uğurladı.

Gezi hakkında bilgiler veren Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Semiha Altınbilek, “Kayseri İl Emniyet müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak ÇOGEP kapsamında toplamda 160 öğrencimizi Çanakkale, İstanbul, Ankara ve Van illerine geziye götürüyoruz. Çanakkale gezimizin 7-12 tarihleri arasında gerçekleştirdik. Çok eğlenceli bir gezi oldu. 2'incisini de bugün başlatacağız. 3'üncü ve Van gezisini de 20 Kasım'da başlatacağız. Gezimize katılan öğrencilerimizi genelde il dışına çıkmamız çocuklarımızdan seçtik. Onlara eğlenceli ve güzel bir gezi diliyorum” ifadelerini kullandı.

Geziye katılan 15 yaşındaki Yusuf Karaburun'da, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederek, “Mutluyum. Bizi götüren ağabey ve ablalarımıza çok teşekkür ederim. Bizimle yakından ilgilendiler. Çanakkale'ye babamla gitmek istiyordum ama gidemedim. Babam 2 sene önce vefat etti. Benim bir babam değil, devlet babamızda varmış. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne bizi götürdükleri için çok teşekkür ederim” dedi.