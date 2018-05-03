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03 Mayıs 2018 11:50

Kayseri Emniyeti Suç Yuvalarını Yıkmaya Devam Ediyor

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, yerleşim alanlarında bulunan suça meyilli kişilerce giriş çıkış yapılabilecek ve barınak olarak kullanabilecek durumda olan binaları yıkmaya devam ediyor.

Kayseri Emniyeti Suç Yuvalarını Yıkmaya Devam Ediyor

03 Mayıs 2018 11:50


İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun 81 İl Emniyet Müdürlüğüne vermiş olduğu talimatlar üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü hemen harekete geçti. İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular koordinesinde, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri ve Emniyet birimleri; önleyici polislik faaliyetleri kapsamında suça meyilli kişilerce kullanılabilecek durumda olan, güvenlik yönünden risk taşıyan, alkol ve uyuşturucu bağımlısı gençlerin mesken haline getirdiği, suça mekan olabilecek durumda olan yerlerin tespit ederek çalışmalara başladı.


Çalışmalar sırasında genel güvenlik ve asayiş yönünden risk taşıdığı, suça meyilli kişilerce barınak olarak kullanılabileceği ve işlenmesi muhtemel suçlara mekan teşkil edecek durumda olduğu tespit edilen metruk binalar tespit edilirken; tespit edilen metruk binalarla ilgili olarak öncelikle sahipleri ile görüşülerek sağlamlaştırılması veya yıktırılması sağlandı. Sahibine ulaşılamayan veya sağlamlaştırma çalışması yapılmayan binaların yıkılması tarihi eser niteliği taşıyan binaların da koruma altına alınması ile ilgili olarak Melikgazi, Kocasinan ve Talas Belediye Başkanlıkları ile gerekli yazışmalar yapılmaya devam etmektedir.


Emniyet yetkilileri bugüne kadar 10 metruk binanın yıkımının gerçekleştirildiğini, tespit edilen binaların yıkım çalışmalarının ise devam ettiğini dile getirdi.




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