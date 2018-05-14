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14 Mayıs 2018 17:48

Kayseri Emniyeti yürekleri ısıtmaya devam ediyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz zihinsel engelli çocuklara yönelik yürüttüğü sosyal sorumluluk proje faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi.

Kayseri Emniyeti yürekleri ısıtmaya devam ediyor

14 Mayıs 2018 17:48



Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, 10-16 Mayıs ’Engelliler Haftası’ dolayısıyla Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı’nda (ZİÇEV) eğitim ve rehabilitasyon gören 11 çocuğu öğretmenleri refakatinde okullarından alarak Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne getirerek burada toplumsal olaylara müdahale araçlarını ve ekipmanlarını birebir tanıtarak polislik mesleğini anlattılar.



Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ziyaretinden hemen sonra çocuklar, Vakıf yöneticileri, öğretmenleri ve Toplum Destekli Polisler eşliğinde İl Emniyet Müdürü Sayın İbrahim Kulular’ı makamında ziyaret etti.



Çocukların bu ziyaretinden oldukça mutluluk duyan İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, engelli çocukların sosyalleşmelerine katkıda bulunmak, moral ve motivasyonlarını yükselterek vatan ve millet sevgisini aşılamak amacı ile tüm emniyet birimleri ile yardıma hazır olduğunu, bu tür etkinliklerde her türlü kolaylık sağlanacağını ifade etti. Kulular ayrıca, ziyaret sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verdi.



Düzenlenen bu etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayseri ZİÇEV Başkan Yardımcısı Mustafa Samancı, “Engelli çocukların iletişim becerilerini geliştirerek topluma katılmalarını hızlandırmak ve onların geleceğine umutla bakmalarını sağlamak amacı, kendileri ile koordineli etkinlikler yürüten Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederiz” dedi.




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