Kayseri Emniyeti'nden öğrencileri sevindirecek proje

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından koordine edilen ‘Emniyetten Eğitime Bilgisayar Desteği' Projesi kapsamında emniyette kullanılmayan 30 bilgisayar modernize edilerek ihtiyaç sahibi okullara dağıtılacak.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen ‘Emniyetten Eğitime Bilgisayar Desteği' Projesi, öğrencileri sevindirdi. Proje kapsamında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün farklı birimlerinde kullanılmayan 30 bilgisayar modernize edilerek 14 ilçede bulunan 27 okula dağıtılacak.

Projenin tanıtım toplantısı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde yapıldı. Toplantıya, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Kenanoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tarık Tüfekçi, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Özcan Erdoğdu ve polis memurları katıldı.

Toplantıda konuşan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Kenanoğlu, “Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından ilimizde bilgisayarlara ihtiyacı olan okullar belirlenerek bilgisayarları olan diğer okullar ile aralarında oluşabilecek bilişsel ve teknolojik denge farkını ortadan kaldırmak amacıyla ihtiyaç sahibi okullardaki öğrenciler ile bir iletişim köprüsü oluşturulması, öğrencilerin emniyet teşkilatına pozitif bakışlarına katkı sağlanması, kamuda tasarrufa katkı sağlanması ve eğitime destek verilmesi için ‘Emniyetten Eğitime Bilgisayar Desteği' Projesi hazırlanmıştır. Proje kapsamında bugün burada kamuda tasarrufa katkı sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzde bulunan 30 bilgisayar modernize edilerek çocuklarımızın istifadesine sunulması için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim edilecek. Projede 14 ilçeden 27 okula bilgisayar dağıtımı yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tarık Tüfekçi de, “İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Kayseri İl Emniyet Müdürlüğümüze desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Müdürlük olarak hayata geçirdiğimiz ‘Gelecek Sizin Elinizde' Projesi kapsamında emniyet müdürlüğümüzün kendi bünyesinde bulunan bilgisayarların 14 ilçemizde bulunan okullara vermek üzere teslim almak için geldik. Bilgisayarlarda sıfırından farksız bir hale gelmiş” dedi.

Konuşmaların ardından Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Özcan Erdoğdu, proje hakkında sunum yaptı.