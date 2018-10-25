Kayseri Emniyeti'nin projesine 15 bin avro hibe desteği desteği

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Dezavantajlıların Trafiğe Adaptasyonunda Yetişkin Eğitiminin AB Standartlarıyla Uyumlaştırılması' Projesi 15 bin avro hibe desteği aldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi, Kocasinan Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okul Müdürlüğü ile Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü ortaklığı ile yürütülen ‘Dezavantajlıların Trafiğe Adaptasyonunda Yetişkin Eğitiminin AB Standartlarıyla Uyumlaştırılması'Projesi, Türkiye genelinde farklı kurum ve kuruluşlardan sunulan 326 proje içrisinden kabul edilen 18 proje içerisine girerek 15 bin 714 avro hibe desteği aldı.

Projenin tanıtım toplantısı, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıda konuşan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafk Denetleme Şube Müdürü Hakan İbişoğlu, “AB projemizi 2018 yılı içerisinde hayata geçirdik. Bir ERASMUS ve eğitim projesidir. Litvanya Utena Üniversitesi ile müşterek olarak dezavantajlıların trafiğe adaptasyonlarıyla ilgili bir çalışma yaptık. Önümüzdeki sene bu porojeyi tamamlayacağız. 9 yetişkin öğretici olarak şehrimizde bu konuyla ilgili dezavantajlılara, engell vatandaşlarımıza, 60 yaş üzeri vatandaşlarımıza ve mülteci vatandaşlarımıza trafik ile ilgili eğitimler vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından proje hakkında proje ortaklarına sunum eşliğinde bilgiler verildi.