Kayseri Engelli Spor Kulüpleri Derneği Melikgazi Belediyesinde

Kayseri’de bulunan Engellilere ait 10 ayrı dernek bulunduğunu bunların tamamıyla irtibatlı olduklarını belirten Başkan Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi, çalışmaları ve uygulamaları ile engelliler için engelleri kaldırmaya çalışan bir kurumdur. Belediye hizmet binalarımızda engelliler için giriş rampaları, asansör ve hissedilen zeminler oluşturduk. Bu bizim konuya verdiğimiz önemin bir göstergesidir. İlimizde yer alan 10 dernek ile her zaman irtibat halindeyiz” dedi.

Kayseri Engelli Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Ümmet Ekici ise “Kayseri Engelli Spor Kulüpleri Derneği olarak nezaket ziyaretinde bulunarak Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı bedensel engelliler ile Bedensel engelliler spor takımlarına ve kulüplerine yapmış olduğu destek, yardım ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Kayseri Engelli Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Ümmet Ekici tarafından Engelli spor takımlarına yapılan yardım ve desteklerinden dolayı Başkan Memduh Büyükkılıç’a önderliklerinden ve katkılarından dolayı teşekkür ederek Kayseri’de toplam 10 engelli spor kulübünde başarı varsa, bunda Melikgazi Belediye yatırımlarının büyük payı olduğunu sözlerine ekledi.