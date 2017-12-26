Diğer
Kategoriler
26 Aralık 2017 14:48

Kayseri Erciyesspor Kulübü’nden, eski başkana suç duyurusu

TFF 3.

Kayseri Erciyesspor Kulübü’nden, eski başkana suç duyurusu

26 Aralık 2017 14:48

Lig takımlarından Kayseri Erciyesspor Kulübü avukatı tarafından, eski başkan Ziya Eren hakkında ‘hırsızlık’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘bedelsiz senet kullanma’, ‘zimmet’ ve ‘görevi kötüye kullanma iddiasıyla Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.


Kayseri Erciyes Spor Kulübü Başkanlığı vekili avukat Özgür Aslan tarafından 25 Aralık’ta 2016 ve 2017 yılları arasında eski kulüp başkanı Ziya Eren, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na 5 suçtan şikayet edildi.


Av. Özgür Aslan ayrıca Ziya Eren’in kulüp başkanı iken kulübü kendisine 10.000.000 TL bedelli bono düzenleyerek, kulübe karşı icra takibi başlattığını, yönetim kurulunda olduğu döneme ait karar defterlerini kulübe iade etmediği ve karar defterinin ortadan kaybolduğunu, bu konulara ilişkin de Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunulduğunu ve soruşturmanın halen devam ettiğini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
4
°
C
Sisli
  • Çarşamba
    Sisli
    4°C
  • Perşembe
    Sisli
    6°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    6°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç