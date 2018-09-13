Kayseri festivaller şehri olmalı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Kazım Yücel, Kayseri'nin ürünlerinin festivaller ile tanıtılmadığını söyleyerek, “MHP kadroları olarak festivaller ile Kayseri'nin adını dünyayı duyuracağız” dedi.

MHP Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Kazım Yücel, Kayseri'nin yerli ürünlerinin yapılacak festivaller ile duyurulmadığını söyledi. Kayserililerin ürettiği yerli ürünlerin festivaller ile dünyaya tanıtılması gerektiğini vurgulayan Yücel, “Yalvaç'ın elması, Isparta'nın Alaçatı'nın otu çöpü, Antalya'nın film festivalleri, Malatya'nın kayısı festivali, Adana'nın portakal çiçeği festivali gibi o kadar çok festivaller ile bütün şehirlerin kendilerini anlatabiliyorken, biz Kayseri'mizi niye anlatamıyoruz? Bizim görevlerimizin arasında bunlar yok mu? Çeşme'nin Alaçatı diye çok küçük bir mahallesi var, nüfusu 9 bin 850 ve ot festivali yapmışlar. 2 günde 10 bin nüfusa sahip bir mahalleye 100 bin konuk geliyor. Otelleri doluyor, restoranların da yemek yeme şansı kalıyor. Adana'daki festivalde 2-3 gün için otellerde yer bulamıyorsunuz. Antalya festivali artık uluslararası bir festival havasına dönüştü. Antalya'daki yüzlerce otelin doluluğunu düşünebiliyor musunuz? Şehirdeki esnafın ticaretini hayal edebiliyor musunuz? Kayseri neden anlatılmıyor. Yamula'nın patlıcanı, Gömeç'in fasulyesi neden anlatılmıyor. Yalvaç'ta yol güzergahında yüzlerce antrepolar var. Bu siz elmayı yetiştirin ve dünyanın yüzlerce yerine ihraç edelim demektir. Kayseri'de kaç tane antrepo var. Hangi ürün üretiliyor ki antrepo olsun” ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimlere ve Kayseri milletvekillerine seslenen Yücel, “Kayseri'nin pastırmasını, sucuğunu niye anlatamıyoruz. Neden bir pastırma festivali yapamıyoruz. Yerel yönetimlere ve milletvekillerimize seslenmek istiyorum. Bu ürünlerimizi sadece Kayseri'deki esnaf arkadaşlarımızın ulaşabildiği satıcılara mı göndermek zorundayız. Bazı belediyelerimizin kardeş şehirleri var. Bu kardeş şehirlerimiz neden gelip de burada ‘Dünyada pastırmanın şehri Kayseri'dir diyemiyoruz. Bizim ulusal anlamda pastırma ve sucuğumuz varsa, dünya liderlerine neden tattırma fırsatı bulamıyoruz. Dünyaya neden reklam yapamıyoruz. Kayseri'mizin bu festivaller sayesinde biranda 1 milyon turist akınına neden uğratamıyoruz. Otellerimiz neden boş, esnaflarımız neden yazdan yaza gurbetçi kitlesine hareketlilik var demek zorunda kalıyor. 11'inci ayda bir pastırma festivali yapılamaz mı?” diye konuştu.

Biz Kayseri'yi festivaller ile dünyaya duyuracağız

Yücel, “Milliyetçi Hareket Partisi'nin yerel yönetimlerinde görev alacak arkadaşlarımızla birlikte projelerimiz arasında olduğunu söyleyerek, bugün ki yerli yönetimleri mesaj gönderiyorum. Ya bunlara siz ciddi alırsınız yada biz gelecekte Kayseri‘yi Milliyetçi Hareket Partisi yerel yönetimleriyle birlikte bu festivallileri önce Türkiye'ye sonra dünyaya duyuracağız” dedi.