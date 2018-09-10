Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya: “Sektörümüzün sorunlarıyla alakalı dosyayı siyasilerimize sunacağız”

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve yönetim kurulu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, basın sektöründe sorunların olduğunu ve bu sorunları rapor ile siyasilere sunacaklarını söyledi. Altınkaya, “İktidar partisi il başkanını bulmuşken, sektörümüzün sorunlarıyla ilgili bir rapor sunacağım. İl başkanımızda değerli milletvekillerimize ulaştırmasını rica ediyorum. Daha önce çeşitli ziyaretlerde de ifade ettiğim gibi 1 Ekim'de TBMM'nin yeni yasama döneminin açılmasıyla birlikte Milli Savunma Bakanımızdan aldığımız randevuyla beraber Ankara'ya giderek iktidar ve muhalefet bütün milletvekillerimizi ziyaret edeceğiz. Sorunlarımızı genişletilmiş bir dosya halinde de ilgili kişilere sunacağız. Sadece Kayseri Gazeteciler Cemiyeti olarak değil, Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak da girişimlerimiz var” ifadelerini kullandı.

Göreve başladıktan sonra çalışmalara hız verdiklerini kaydeden AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da, “Kayseri'de hem siyaset hem de ticari olarak yürüyen bir mekanizma var. Zaman zaman ticaret erbapları ile bir araya geliyoruz ve iş adamlarının sıkıntılarını dinliyoruz. Bizim yapabileceklerimizi ve onların tavsiyelerini dinledik. Zaman zaman çeşitli ilçeleri dolaşıyoruz. Önümüzde malum bir yerel seçim var. Vatandaşlarımızın belediye başkanı olarak kimi tercih ettiğini bir süzgeçten geçirmek suretiyle bizden fikir isteyen kuruma iletmemiz gerekiyor. Olumlu şeylerin olması için çaba gösteriyoruz. Ekibimizin yüzde 50'ye yakını değişti. Hem kurum hafızasını korumak adına hem de 1 milyon 350 bin nüfusu olan bir şehirde her kesimi temsil edecek bir yapı oluşturmaya çalıştık. Arkadaşlarımızla beraber uyum içerisinde çalışıyoruz. Görevlendirmelerin bize geri dönüşümleri olumlu oluyor” ifadelerini kullandı.

Anket çalışmalarını genel merkezimiz yapıyor

Yerel seçimlere az bir süre kala anket çalışmalarıyla ilgili sorulan bir soruya Çopuoğlu, şu cevabı verdi:

“Bir ilçemizde başkan adayı arkadaşların anket yaptığını ve kapı kapı gezdiğini duyuyoruz. Buradan çıkan sonucu tahmin etmekte çok güç değil. Genel merkezimiz zaman zaman bu tür şeylere müracaat ediyor. Genel merkezimiz tarafından görevlendirilen 10 kişi farklı şehirlerde gidip bir konfeksiyoncudan gömlek alıyor ve şu belediye başkanımızı nasıl buluyorsunuz diye soruyor. Oradan çıkıyor, lokantacıdan bir çorba içiyor ve garsona aynı sorular soruyor. Bu bence ciddi manada geri dönüşüm sağlar.”