Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nden ERÜ Rektörü Çalış'a Ziyaret

Dr. Mustafa Çalış'a Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli Altınkaya ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'a yeni görevinde başarılar dileyen Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Erciyes Üniversitesi'nin Kayseri'nin ve Türkiye'nin önemli değerlerinden biri olduğunu belirtti.

Altınkaya, “Kayseri Gazeteciler Cemiyeti olarak bu zamana kadar Erciyes Üniversitesi ile ilişkilerimiz her zaman sıcak oldu. Zaman zaman ortak projeler ve programlar yaptık. Gerek iletişim fakültemiz ile gerekse de rektörlüğümüz ile bu yakın ilişkilerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rektör Çalış, “Buranın başarısı Kayseri'nin, yani ülkemizin başarısıdır. Biz ülkemiz için, Kayserimiz için elimizden geleni yapacağız. Burası araştırma üniversitesidir. Biz bu araştırma üniversitemiz ile vatanımıza, milletimize, daha fazla fayda sağlayabilmek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bu konuda çalışmalara başladık. Mesela Teknoparkı daha işlev hale getirmeye çalışacağız. Sanayi Odası Başkanımız, Ticaret Odası Başkanımız, OSB Başkanımız yanımızda olduklarını belirttiler. Sonuçta burası hepimizin yuvası. Üniversitemiz gerçekten Kayseri için çok önemli. Birlikte çalışacağız ve üniversitemizi yükseltmeye çalışacağız Kayseri için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Geleceğimiz için bunu yapmak zorundayız” dedi.

Rektör Çalış konuşmasında Kayseri'de tüm üniversiteler ile işbirliği halinde olacaklarını kaydederken, “Biliyorsunuz yeni bir üniversite doğdu. Kurtuluş hocam Kayseri Üniversitesinin rektörü oldu. YÖK başkanımızla görüştük. 'Orası size emanet, beraber çalışacaksınız' dedi. Tabi ki de söylemese de biz öyle yapacağız. Kurtuluş hocamla çok iyi bir istişare içindeyiz. Her türlü ihtiyacında yanındayız. Oda bizim yanımızda. Güzel bir işbirliği içinde Kayseri Üniversitesi'ni daha da yükseklere taşıyacağız. Kayseri'ye yakışır bir üniversite olacak inşallah ve bunun için elimizden geleni yapacağız. Dün Naci Yazgan Üniversitesi mütevelli heyeti ile yönetim kurulu ve sayın rektörümüz de geldi, konuştuk. Onlar ile de biz beraberiz. Abdullah Gül Üniversitesi ile de beraberiz. Yani biz burada kendimiz ayrı kurum, onları ayrı bir kurum gibi görmüyoruz. Onlar ne kadar başarılı olursa, biz o kadar başarılıyız. Biz ne kadar başarılı olursak, onlar da o kadar başarılıdır. Her şeyi birlikte yapacağız. Tabi ki her konuda biz onlara yardımcı olmaya çalışacağız. Kayseri'deki tüm sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışacağız. Sizlerden de basın olarak ricam; bizim bir yanlışımız ve eksiğimiz olursa bizleri uyarmanız çok önemli. Her zaman desteğinizi bekliyoruz” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış ve gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.