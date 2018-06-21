Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ne ziyaretler sürüyor

Sıra milletvekili adayı İsmail Özdemir ve Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

İlk olarak MHP Kayseri 1. Sıra milletvekili adayı İsmail Özdemir’i ağırlayan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, bir süre Özdemir ile sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altınkaya, Kayseri’de seçim sürecinin sağduyulu bir şekilde sürdüğünü söyleyerek, “Cumhuriyet Meydanı’nda 5 siyasi partinin de stantları yan yana ve huzur içerisinde bir çalışma yapıyor. Sandığa gitmeye 3 gün kaldı. Şuanda Türkiye genelinde zaman zaman olaylar yaşanıyor ama inanıyor ve ümit ediyoruz ki sandıklar açılıp kapanıncaya kadar Türkiye genelinde bir sıkıntı olmadan millet iradesinin sağlıklı olarak yansımasına katkı veririz. Bu açıdan baktığımızda Kayseri’de bütün adaylarımız ve bütün parti teşkilatları seçimin sağduyu içerisinde geçmesi adına üzerine düşeni yaptılar. Bunda şüphesi MHP’nin adaylarının ve teşkilatının da çok büyük katkısı var” dedi.

MHP Kayseri 1. Sıra milletvekili adayı İsmail Özdemir de, Kayserililerin Cumhur ittifakına yönelik teveccühlerinin çok olduğunu belirterek, “Seçime 48 saatlik bir zaman dilimi kaldı. Bu süre içerisinde MHP aday listeleri açıklandığı andan itibaren mümkün olduğu her yerde saygı değer Kayserili vatandaşlarımızla buluşmaya gayret göstermiştir. Bizler il teşkilatımızla beraber kapsayıcı ve kucaklayıcı, mütevazi fakat etkili bir çalışma ve kampanya yürüterek hemşerilerimizle buluştuk, bütün ilçelerimize gittik. Bu ilçelerde sosyal dokunun ve aynı zamanda toplum kesimlerinin hemen hemen hepsine hitap etmeye, onlarla kucaklaşmaya gayret gösterdik. Etkili bir çalışma yaptığımız kanaati taşıyoruz. Kayseri’de seçim çalışmalarını değerlendirdiğimiz zaman MHP’nin hakkı teslim edilecektir. Bu çalışma süremiz boyunca da Cumhur ittifakının gerekliliğini, ilkesel yaklaşımını, nasıl ortaya çıktığını ve neden var olduğunu, bundan sonraki süreçte de Cumhur ittifakının yürüteceği çalışmaları vatandaşlarımızla Kayseri kamuoyu ile paylaştık. İlk günden itibaren Kayserili hemşerilerimizin MHP ve AK Parti’nin oluşturduğu Cumhur ittifakına yönelik sergilediği teveccühler çok büyük” şeklinde konuştu.

“Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu’ndan ziyaret”

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş ve yönetim kurulu üyeleri de Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ne ziyarette bulundu. Ziyarette konuşan Güneş, geçtiğimiz günlerde yapılan kurulda başkan olarak seçilen Veli Altınkaya’ya hayırlı olsun temennisinde bulundu. Kayseri’de son zamanlarda etkisini gösteren yağışları değerlendiren Güneş, fazla yağışın çiftçilere zarar vereceğini kaydetti.

Kayseri’de su sıkıntısının olmadığının altını çizen Başkan Abdülkadir Güneş, her zaman gazetecilerle dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini de dile getirdi.