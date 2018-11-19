Kayseri Gençlerbirliği: 1 Yahyalıspor: 3

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 10.
haftasında lider Yahyalıspor, Kayseri Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Yahyalıspor 28 puanla liderliğini devam ettirdi.
Stat: Argıncık 2 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet Pakırcı, Erkan Kırçıl, Özgür Gök
Saha Komiseri: Mustafa Koçyiğit
Yahyalıspor: Fevzi Ufuk Genişhan, Erdem Demir, Halil Yozgat, Ahmet Yumutkan, Sercan İşler, Orhan Şahin, Ksım Alıcı, Harun Yıldırım, Erkan Atcı, Ramazan Durdux, Mehmet Yaman
Gençlerbirliği: Samet Karakoyun, Semih Şener, Furkan Dur, Harun Karaman, Aziz Çağlar Şahin, Mustafa Karakaya, Adem Aktaş, Sadık Arslan, Nail Coşkunyürek, Salih Bahadır (Dk.46 Cihan) Erman Deveci
Goller: Ramazan Durdu (dk. 49, dk. 51), Harun Yıldırım (dk. 43) (Yahyalıspor), Erman Deveci (dk. 75) (Gençlerbirliği)