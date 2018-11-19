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Kayseri Gençlerbirliği: 1 Yahyalıspor: 3

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 10.

haftasında lider Yahyalıspor, Kayseri Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Yahyalıspor 28 puanla liderliğini devam ettirdi.


Stat: Argıncık 2 Nolu Saha


Hakemler: Ahmet Pakırcı, Erkan Kırçıl, Özgür Gök


Saha Komiseri: Mustafa Koçyiğit


Yahyalıspor: Fevzi Ufuk Genişhan, Erdem Demir, Halil Yozgat, Ahmet Yumutkan, Sercan İşler, Orhan Şahin, Ksım Alıcı, Harun Yıldırım, Erkan Atcı, Ramazan Durdux, Mehmet Yaman


Gençlerbirliği: Samet Karakoyun, Semih Şener, Furkan Dur, Harun Karaman, Aziz Çağlar Şahin, Mustafa Karakaya, Adem Aktaş, Sadık Arslan, Nail Coşkunyürek, Salih Bahadır (Dk.46 Cihan) Erman Deveci


Goller: Ramazan Durdu (dk. 49, dk. 51), Harun Yıldırım (dk. 43) (Yahyalıspor), Erman Deveci (dk. 75) (Gençlerbirliği)

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