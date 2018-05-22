Finallerde 8 takım mücadele ederken Kayseri Gençlerbirliği hedefini Türkiye Şampiyonluğu olarak belirledi.

Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda 8 farklı bölgede oynanan eleme turu müsabakaları sonucunda finallere katılmaya hak kazanan Beşiktaş A.Ş., Erzincan Gençler Gücü Spor, Fomget Gençlik ve Spor, Gazikentspor, Horozkent Spor, Kayseri Gençler Birliği, Konak Belediye Spor ve Soma Zafer Spor ve Gençlik takımları, 24 - 27 Mayıs tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek Türkiye Finalleri’nde şampiyon olmak için mücadele edecek.

Kayseri Gençlerbirliği Antrenörü Enes Karakaya, Türkiye’de son 8 takım arasına kaldıklarını hatırlatarak, tek hedeflerinin Yıldız Kızlar’da Türkiye Şampiyonu olmak olduğunu söyledi. Takımın 2002-2003 ve 2004 doğumlu sporculardan oluştuğunun altını çizen Enes Karakaya, ’’Uzun süredir bir arada oynayan oyunculardan kurulu bir kadromuz var. Alt yapıya verdiğimiz önemin meyvelerini almaya başladık. Çalışmala rımız sorunsuz bir şekilde sürüyor. Takım olarak kenetlendik. Tüm oyuncularımız Ankara’da oynanacak olan final maçlarına hazır. Hedefimiz Kayseri’ye Türkiye Şampiyonluğu gururunu yaşatmak’’ diye konuştu.

Çeyrek final eşleşmeleri, 23 Mayıs Çarşamba günü yapılacak kura çekiminde belirlenecek. Müsabakaların (35 dakika x 2 devre) beraberlikle bitmesi halinde uzatma süreleri (10 dakika x 2 devre) oynanacak. Eşitliğin sürmesi halinde, kazanan takım penaltı atışları sonucunda belli olacak.