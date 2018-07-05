Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan kalabalık adına basın açıklaması yapan İHH Hanım Komisyon Üyesi Ayşe Tokca, son günlerde yaşanan olaylar sebebiyle büyün üzüntüler yaşadıklarını belirterek, millet olarak derin kaygılar içinde olduklarını ifade etti. Tokca: “Ankara’da hunharca katledilen kız çocuğu Eylül’den sonra Ağrı’da Leyla çocuğumuzun hunharca katledilmesi milletimizi derinden sarsarken, Hatay Hassa, Diyarbakır ve Siirt’ten de çocuk kayıpları haberlerinin gelişiyle millet olarak derin kaygılar içinde kaldık. Hangi eğitimle nasıl yetiştiğini bilmekte zorluk çektiğimiz sakat ruhlu insanlarımız tarafından çocuklarımızın kaçırılması, istismara uğraması ve katledilmesi çocuklarımızın ve insanlarımızın güvenliği konusunda derin kaygılar duymamıza sebep oldu” dedi.

Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak çocukların ve insanların güvenliği için devlet kuruluşları ile birlikte alınacak her türlü tedbire destek vereceklerini açıklayan Tokca, “Ankara’da katledilen Eylül ve Ağrı’da katledilen Leyla çocuklarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Beklentimiz odur ki Hatay’da, Diyarbakır’da ve Siirt’te kaybolan çocuklarımız kısa sürede bulunur ve ailelerini kavuşturulurlar, acılı yüreklere su serpilmiş olur” diye konuştu.

Cumhuriyet Meydanında toplanan MAZLUMDER üyeleri de Başbağlar Köyü’nde yaşanan ve 33 vatandaşın hayatını kaybettiği olaylarla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Olayın üzerinden 25 yıl geçtiğini ve bu zamana kadar aydınlatılmadığını dile getiren MAZLUMDER üyesi Sena Özdemir, katillerin adalet önüne çıkarılarak hesabının sorulmasını istediklerini ifade etti. Özdemir : “Erzincan’ın Kemaliye İlçesi’nin Başbağlar Köyü’nde yaşanan, tüm köyün ateşe verilerek 33 vatandaşımızın kurşuna dizilerek katledildiği olayın üzerinden 25 yıl geçti. Bunca zamana rağmen ne yazık ki olayla aydınlatılamadı, katliamların katilleri adalet önüne çıkarılıp hesabı sorulamadı.37 vatandaşımızın katledildiği Sivas olaylarının sorumlusu olarak yakalanıp olayla ilgili oldukları ispat edilemeyen onlarca vatandaşımızın ne yazık ki bugüne kadar ömürlerini cezaevlerinde tükettiler ve adalet bekliyorlar. Başbağlar’da kurşuna dizilerek katledilen 33 vatandaşımızın katillerinin bugüne kadar bulunamamasının ailelerinin üzüntüsünü devam ettirmektedir” dedi.

“Mısır Cuntası 5 yıldır zulmüne devam ediyor”

Mısır’da halkın seçtiği Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin görevinden uzaklaştırılmasının üzerinden 5 yıl geçtiğini ifade eden Sena Özdemir, “Mısır’da halkın seçtiği meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin haksız, hukuksuz, silahlı ve kanlı bir darbe ile görevden uzaklaştırılmasının üzerinden 5 yıl geçti. Halkın iradesiyle seçilen Cumhurbaşkanını silahla devirerek darbe yapan Sisi başkanlığındaki cunta yönetimini Mısır’da bugüne kadar meşru cumhurbaşkanına sahip çıkıp darbeye karşı duran binlerce Müslüman’ı katletti, binlercesini de hapislere attı adaletsiz ve hukuksuz yargılamalarla idama mahkum etti. Mahkum edilen bu insanlar Mısır zindanlarında insanlık dışı muamelerle ömür tüketiyorlar” dedi.

Mazlumder Kayseri Şubesi olarak 2013’de ki darbeden buyana geçen 5 yıllık dönemde darbecilerin kurşunları ile hayatını kaybeden Masum Mısır halkına Allah’tan rahmet, haksız ve hukuksuzca ceza evine konan ve idama mahkum edilen Müslümanlara sabır dilediklerini belirten Mazlumder Derneği Üyesi Sena Özdemir: “Bu ülkedeki cunta zulmünün daha fazla devam etmemesi için İslam Birliği teşkilatını, Orta doğu ülke yetkililerini, insan hakları teşkilatlarını ve sivil toplum kuruluşlarını olaya sahip çıkarak sonuç alıcı tedbirler almaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.