Kayseri Gönüllü Kuruluşları İlim Hikmet Vakfı'nda Buluştu

Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri mensubu vakıf ve dernek yöneticileri aylık mutad değerlendirme toplantısı yapmak üzere İlim Hikmet Vakfı'nda bir araya geldi.

İlim Hikmet Vakfı'nda düzenlenen kahvaltılı toplantının açılış konuşmasını Gönüllü Kültür Kuruluşları platformu başkanı Ahmet Taş yaptı. Ahmet Taş konuşmasında platformun varlık nedeni ve son güncel meselelerle ilgili bilgiler verdi.

Genel tanışma sonrasında, toplantıya ev sahipliği yapan İlim Hikmet Vakfı Başkanı Osman Gerçek, aynı zamanda İlim Hikmet Vakfı'nın kurucu başkanı ve mütevellisi olan Platform Başkanı Ahmet Taş'a şükranlarını sunarak başladığı konuşmasında, diğer katılımcı dernek ve vakıf mensuplarına da teşekkür etti.

İlim Hikmet Vakfı'nın 1994 yılında kurulduğunu belirten Osman Gerçek, bu tarihten çok önceleri Bilgi Kitap Kulübü ve Bilgi Kültür Merkezi olarak Kayseri yerelinde hizmet etmeye devam ettiklerinin altını çizdi. Hiçbir vakfın şubesi olmadıklarını ve hiçbir yerde şubelerinin olmadığını, Kayseri kent yerelinde ‘yerli' bir dernek olduklarını belirten Gerçek, ülke ve ümmet genelinde bir sorumluluklarının olduğunu ifade etti.

Ülke genelinde ortak bir ideal ve vizyona sahip vakıf ve derneklerin bir araya gelerek oluşturduğu Anadolu Platformu'nun bir mensubu olduklarını belirten Gerçek, Kayseri yerelinde işadamlarına yönelik Anadolu Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği ANESİAD, Anadolu Kadın ve Aile Derneği AKADDER, sosyal yardım derneği olan İYİLİKDER ve Üniversite öğrenci faaliyetlerine yönelik Anadolu Öğrenci Birliği AÖB Şubesi olarak faaliyet yürüttüklerini ifade etti.

Kayseri'de İslami hizmet noktasında, 35-40 yıllık bir maziye sahip olduklarını vurgulayan Osman Gerçek, Kayseri'de hizmet yürüten bir kısım dernek ve kurumların, İlim Hikmet Vakfı ocağından yetişmiş kişiler tarafından kurulduğunu ve faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, Vakıf bünyesinde ve vakıf dışında, her kesime yönelik eğitim ve kültür faaliyetlerine devam ettiklerinin altını çizdi.

Toplantı, yeni üye derneklerin tanıtılması ve dilek ve temennilerle sona erdi.