Kayseri Havalimanı Güvenlik Komisyonu Toplantısı Yapıldı

Havalimanı güvenlik programının uygulanması, havalimanında bulunan havacılık işletmeleri ve diğer paydaşlar ile koordinasyonun sağlanması ile Mülki İdare Amirliğinin görevlerinin yürütülmesinde yardımcı olmak amacıyla oluşturulan Havalimanı Güvenlik Komisyonu toplantısına Vali Kamçı, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Tokay, DHMİ Havalimanı Müdürü Fatih Koşak ile havalimanında görev yapan yöneticiler katıldı.

Kayseri Havalimanının güvenliği ile ilgili konuların görüşüldüğü toplantıda, Vali Kamçı, havalimanındaki güvenlik uygulamaları ile alınan ve alınacak tedbirler ve diğer ihtiyaçlar konusunda ilgililerden bilgi alarak, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonunun sağlanarak, hava limanındaki tüm personelin görevini dikkatli ve titiz bir şekilde yürütmesi talimatını verdi.

Toplantı, yapılan sunumun ardındansona erdi.