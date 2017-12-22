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22 Aralık 2017 17:09

Kayseri Havalimanı Güvenlik Komisyonu Toplantısı Yapıldı

Kayseri Havalimanı Mülki İdare Amirliği Havalimanı Güvenlik Komisyonu aylık olağan toplantısı Vali Süleyman Kamçı başkanlığında yapıldı.

Kayseri Havalimanı Güvenlik Komisyonu Toplantısı Yapıldı

22 Aralık 2017 17:09


Havalimanı güvenlik programının uygulanması, havalimanında bulunan havacılık işletmeleri ve diğer paydaşlar ile koordinasyonun sağlanması ile Mülki İdare Amirliğinin görevlerinin yürütülmesinde yardımcı olmak amacıyla oluşturulan Havalimanı Güvenlik Komisyonu toplantısına Vali Kamçı, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Tokay, DHMİ Havalimanı Müdürü Fatih Koşak ile havalimanında görev yapan yöneticiler katıldı.


Kayseri Havalimanının güvenliği ile ilgili konuların görüşüldüğü toplantıda, Vali Kamçı, havalimanındaki güvenlik uygulamaları ile alınan ve alınacak tedbirler ve diğer ihtiyaçlar konusunda ilgililerden bilgi alarak, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonunun sağlanarak, hava limanındaki tüm personelin görevini dikkatli ve titiz bir şekilde yürütmesi talimatını verdi.


Toplantı, yapılan sunumun ardındansona erdi.




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