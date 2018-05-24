Kayseri İl Müdürlüğünün Kalitesi Tescillendi

Eşref Fakıbaba tarafından plaket verildi.

Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 2017 yılı Kasım ayında başlayan TSE iSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmaları, 14.05.2018 tarihinde tamamlandı ve TSE İSO 9001 almaya hak kazanan ilk 20 il arasına girdi.

Düzenlenen iftar programına katılan İl Müdürü Özkan Kayacan, İl Müdür Yardımcısı Mümtaz Hacıpaşaoğlu ve kayseri ekibinden Ahmet Bülbül katıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Eşref Fakıbaba’nın elinden plaket alan İl Müdürü Özkan Kayacan, plaketi tüm çalışanlar adına aldığını ifade etti. Kaycan, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi ile Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün kalitesinin tescil edildiğini bildirdi.

Kayacan, "İl Müdürlüğü olarak kaliteye hassasiyetle önem veriyoruz. Her zaman dediğimiz gibi biz mevziimizi kutsal bildik ve çalışmaya kanımızın son damlasına kadar devam edeceğimizi, ayrıca tüm mesai arkadaşlarıma titiz çalışmalarından dolayı tekrar teşekkür ederim" dedi.