Kayseri İslami Düşünce ve Hayat Sempozyumu Kitaplaştırıldı

Kayseri İlim Hikmet Vakfı tarafından Mayıs ayında, Melikgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve 3 hafta süren 19 konuşmacının katıldığı Kayseri İslam Düşünce ve Hayat Sempozyumunun bildirileri kitaplaştırıldı.

Sempozyuma katılan konuşmacıların deşifre edilen konuşmaları metne dönüştürülerek, İHV tarafından 416 sayfalık bir kitap şeklinde yayınlandı.

Kayseri kültür ve tarihi bakımından önemli bir değer ifade eden kitapta, 19 konuşmacı, 6 moderatör ve açılış konuşması yapan 4 kişinin konuşması yer alıyor.

Sempozyum oturumlarının açılışında, İHV Başkanı Osman Gerçek, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Muhammed Güven ve Melikgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Yüksel Kahraman katılım sağlamıştı.

Oturumların moderatörlüğünü ise, Prof. Dr. Veysel Aslantaş, Prof. Dr. Murat Doğan, Serdar Öztürk, Doç. Dr. Fatih Ertugay, Ahmet Özer ve Prof. Dr. Hakkı Büyükbaş yapmıştı.

İslâmi düşünce ve hayatın; sosyal, siyasal, ekonomik, sanatsal ve mimari yönlerinin ele alındığı sempozyumda, Kayseri'de İslami Düşünce ve Hayata dair ortaya konan tecrübe ve birikimler müzakere edilmişti.

Sempozyum kitabında bildirisi bulunan konu ve konuşmacılar ise şu şekilde: İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, ‘Kayseri'deki İslami Hayata Diyanet'in Etkisi'; Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş, ‘Kayseri'de Gönüllü Birliktelik Tecrübesi'; Taşcıoğlu Kuran Kursu Başkan Yardımcısı Ahmet Şenaltun. ‘İslami Düşünce ve Hayatta Kuran Kurslarının Katkısı'; Yaşar Karayel, ‘Sivil İslami Düşünce ve Siyaset'; Şaban Bayrak. ‘Kayseri'de Milli Görüş Tecrübesi'; İHH Şube Başkanı Ali Tokluman. 'Kayseri'de Yardımlaşma Deneyimi'; KİMDER Başkanı Ali Şahan. ‘Kayseri'de İslami Düşünceye İmam Hatip katkısı'; Prof. Dr. Nurettin Kaldırımcı, ‘Hakikate Kısa Yoldan Gitmek ya da Sağlıklı Düşüncenin Engelleri'; Doç. Dr. Mustafa Işık, ‘Kayseri'nin Geçmişten Günümüze İslami Düşünce Mimarları'; İHV Başkan Yardımcısı Şükrü Karaosmanoğlu. ‘Kayseri'de Geleneksel Din Algısı'; Prof. Dr. Yunus Apaydın, ‘Akademinin Dini Düşünceye ve Din Yaşayışa Etkisi'; Mustafa Tekelli. ‘Kayseri Ekonomisinde Müsiad Deneyimi'; İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Oğuz Memiş. ‘Kayseri'nin İslami Medya Tecrübesi'; Prof. Dr. İlhan Özkeçeci, ‘Kayseri'de İslami Düşüncenin Sanata Yansıması; Kadir Seçmeler, ‘Dünyevileşmeye Karşı Ahlaki Onarım'; Faruk Hasetçi, ‘Kayseri'de Akıncılık Tecrübesi'; Prof. Dr. Şükrü Karatepe, ‘Kayseri'de Dindarlığın Dönüşümü'; Av. Fevzi Konaç, ‘Kayseri'de Toplumsal Çözülme Örnekleri' ve Mustafa Doğu, ‘Modernizmin Yerel Tahribatı ve Sivil Direniş'.