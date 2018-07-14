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14 Temmuz 2018 11:52

Kayseri itfaiyesi 6 ayda bin 754 olaya müdahale etti

Kayseri itfaiyesi 2018 yılının ilk 6 ayında bin 754 farklı olaya müdahale etti.

Kayseri itfaiyesi 6 ayda bin 754 olaya müdahale etti

14 Temmuz 2018 11:52



Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kentin farklı noktalarındaki istasyonları ile olaylara ilk müdahale eden ekiplerin arasında yer alıyor. İhbar geldikten kısa bir süre sonra olay yerine ulaşan ekipler, 7/24 vatandaşların imdadına koşuyor.



İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2018 yılının ilk 6 ayında da kendilerine gelen ihbarları değerlendirerek, vatandaşların yardımına koştu. İlk 6 ayda bin 754 farklı olaya müdahale eden ekipler, vatandaşların takdirini topladı. Zor koşullar altında görevlerini başarıyla yerine getiren ekipleri 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında 766 yangın, 113 trafik kazası, 663 kurtarma ve 212 su baskınına müdahale etti.




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