Kayseri Kafkas Dernekleri Birlik Platformu Genel Sekreteri Mehmet Tav ve beraberindekiler, Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek, bir süre Başkanvekili Oktay Ensari ile görüştü.

Burada bir basın açıklaması düzenleyen Tav, “Bizlerin oluşturduğu bu platformun ve derneklerimizin tek bir amacı vardır. Kültürümüzü ve dilimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Kafkas-Rus savaşı sonunda Çerkezler anavatanları Kafkasya’dan yaklaşık 154 yıl önce biten bir savaş neticesinde sürülmek zorunda kaldılar. Sürgünde çok ciddi acılar yaşadık. Türlü türlü yazılmış acı hikayeler var. Anneler çocuklarından, çocuklar annelerinden ayrılmak zorunda kaldı. Rus tarih verilerine göre nüfusun yarısı sürgünde hayatını kaybetti. Hastalıktan ve açlıktan, savaşın vermiş olduğu ekonomik sıkıntılardan dolayı atalarımız ülkemize gelmek zorunda kaldı. Bir halka sürgün adı altında, soykırım uygulandı. Bizler o halktan kalanlarız. 154 yıldır Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşamımızı devam ettiriyoruz. Ülkenin her aşamasında faal olarak çalıştık” ifadelerini kullandı.