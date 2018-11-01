Kayseri ‘Kendi Ürettiğini Tüket' kampanyasına destek veriyor

Türk Metal Sendikası Genel Merkezi tarafından, milli ve yerli üretimi desteklemek amacıyla başlatılan ‘Kendi Ürettiğini Tüket' kampanyasında Kayseri Şubesi de destek verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Metal Sendikası Kayseri Şube Başkanı Ali Gökkaya, kampanyayı desteklemek amacıyla Kayseri'de çok sayıda iş yerine, Genel Merkez tarafından hazırlanan afişlerin asıldığını söyledi. Genel Merkez yönetimine kampanya için teşekkür eden Gökkaya, “Çok iyi biliyoruz ki; üretim ve tüketim hususunda milli olmaya çok ihtiyacımız var. Yurt genelinde bütün şubelerimiz eş zamanlı olarak afişlerimizi gerek iş yeri, gerek üye ve de gerek halkımıza ulaştırdılar. Biz de afişlerimizi örgütlü olduğumuz iş yerlerine ve üyelerimize ulaştırdık. Bu kampanya sadece üye ve iş yerlerimizde değil, inşallah tüm Türkiye'mizde bir duyarlılığa, bir farkındalığa yol açar, gerek yerli üretime, gerek istihdama katkı sağlayacağınızı umuyoruz” dedi.