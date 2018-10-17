Kayseri Kitap Fuarı'na katılan yazarlardan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür

Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirdiği Kayseri Kitap Fuarı, her gün önemli yazarları okuyucularla buluşturmaya devam ediyor. Fuara katılan yazarlar böylesine önemli bir kültür hareketinin Kayseri ve Türkiye'ye kazandırılması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

Kayseri Kitap Fuarı'nın dördüncü gününde de önemli yazarların söyleşi ve imza etkinlikleri vardı. Katıldıkları etkinlikler sırasında Kitap Fuarı'na ilişkin görüşlerini açıklayan yazarlar övgü dolu sözler sarf ettiler.

“DİĞER ŞEHİRLERE ROL-MODEL OLDU”

Aşkım Kapışmak: “Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. İki yıldır katılıyorum. Türkiye çapında bu fuarın emsal teşkil etmesi bana ayrıca gurur veriyor. Demek ki işinizi iyi yaparsanız diğer şehirlere iyi bir rol-model olabiliyor. Her yıl geleceğim, çünkü bu kadar canlı, hareketli ve samimi bir yerde olmak bir yazar ve bir insan için gurur verici.”

“İNANILMAZ BİR FUARLA KARŞILAŞTIM”

Ertan Özyiğit: “30 yıl sonra ilk defa Kayseri'ye geldim. İnanılmaz bir fuarla karşılaştım. Biz genelde İstanbul'da büyük fuarlara alışığız; ama 600 bin kişinin ziyaret ettiği bir fuara gelmek beni çok şaşırttı. Başkan Mustafa Çelik'e selam olsun. Başarılarının devamını diliyorum. Tüm Kayseri'ye selam olsun.”

“BURASI BİR GÜL BAHÇESİ”

Hayati İnanç: “Allah nazardan saklasın. Hakikaten Kayseri birçok Büyükşehirimizi mahcup etti, önderlik etti. Beklediğimin çok üstünde performans ve canlılık var. Kitaplar bir çiçek, burası gül bahçesi. Bugüne kadar yaptığımız Kayseri'yi hep ticari başarısıyla anmak ve bundan ibaret olduğunu sanmaktı. Buranın bir ilim ve kültür merkezi olduğu da görüldü.”

“YÜREKTEN KUTLUYORUM”

Mehmet Metiner: “ Çok etkilendim. Büyükşehir Belediye Başkanımızı yürekten kutluyorum. Türkiye'nin en saygın yayınevlerinin bu fuarı tercih etmesinden mutluluk duydum. İnsanlar ilgiyle hem kitap alıyorlar, hem de konuşmacıları dinliyorlar. Kitap Fuarı'nın kültürel hayatımıza anlamlı katkılar sunacağına inanıyorum. Sevgili dostum Mustafa Çelik'i yürekten kutluyorum.”

“ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR”

Melih Tuğtağ: “Bu sene sağlamasını da yapmış olduk Kayseri Kitap Fuarı çığ gibi büyüyor. Organizasyon konusunda çok başarılı bir fuar. Ben çocuk kitabı yazarıyım. Milli eğitimle koordinasyon çok iyi yapılmış. Kitap açısından Anadolu'nun kalbi. “

“İNSANA YÖNELİK EN BÜYÜK YATIRIM”

Serdar Tuncer: “Türkiye genelinde Kitap Fuarları artmaya başladı. İlgi çok yoğun ve buna seviniyoruz. Hem mekan hem katılım hem organizasyondaki tertip düzen itibarıyla başı çeken illerimizden biri oldu. Kitap Fuarı insana geleceğe dönük en büyük yatırım. Emeği Geçenlere teşekkür ediyorum.”

“BURADA BİR HAZİNE VAR”

Wilco Van Herpen: “İnanılmaz güzel konuşmacılar var. Çok önemli yayınevleri var. Burada bir hazine var. Her türlü kitabın bulunduğu Kitap Fuarı'na mutlaka gelin. Çok keyifli anlar yaşayacaksınız.”