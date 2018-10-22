Kayseri Kitap Fuarına rekor katılımcı: 672 bin 524 kişi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin konuştuğu en önemli kültür etkinliklerinden bir tanesi haline gelen Kayseri Kitap Fuarı'nın ikincisini gerçekleştirdi. Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde yapılan fuara 130'dan fazla yayınevi, 300'e yakın şair, yazar ve sanatçı katıldı.

“Kayseri Kitap Fuarı marka oldu”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Kitap Fuarı'nın daha ikinci yılında sektörde bir marka haline geldiğini söyledi. Bu kadar kısa sürede bu denli etkili ve her kesimin takdirini kazanan bir organizasyonun kolay olmadığını ifade eden Başkan Çelik, “Emeğinizi esirgemediğiniz sürece başarılı olma şansınız vardır. Ameller niyetlere göredir. Bizler ‘Okuyan ve Okutan Şehir' olma hedefiyle yola çıktık. Şehrimizi en çok okuyan şehir yapma hedefiyle de yolumuza devam ediyoruz. Bu yolculukta bizleri yalnız bırakmayan ve güç veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Onların ilgisi, desteği ve katılımıyla Kayseri Kitap Fuarı artık bir marka haline gelmiştir” dedi.

“Yapılan işi değerli kılan hemşehrilerimiz”

Geçen yıl 582 bin kişinin katıldığı Kayseri Kitap Fuarı'na bu yıl 672 bin 524 kişinin katıldığını dile getiren Başkan Mustafa Çelik, gösterilen ilginin yapılan işi çok daha mükemmel hale getirdiğini söyledi. Nüfusu açısından Kayseri'nin 10 katından fazla olan İstanbul'daki Kitap Fuarı'na 742 bin kişi katılırken Kayseri Kitap Fuarı'na 672 bin 524 kişinin katılmasının olağanüstü bir durum olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, “Ancak bu rakam bizim için ne geçen yıl sürpriz oldu ne de bu yıl. Çünkü biz hemşehrilerimize inanıyorduk. Sık sık 6 bin yıllık tarihimizden bahsederken ticaretin genlerimizde var olduğunu ifade ediyoruz. Evet ticari genlere sahibiz; ama bizler kültür genlerine de sahibiz. Çünkü bu şehir ‘Makarr-ı Ulema' unvanını almış bir şehirdir. Biraz imkan sağlayıp üzerindeki külleri çekince altındaki cevher ortaya çıktı. Bu anlamda Kayseri Kitap Fuarı'na emek veren tüm personelimize, katılımlarıyla fuarımıza renk katan şair, yazar ve sanatçılarımıza, özellikle de fuarı anlamlı, önemli ve değerli hale getiren tüm hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.