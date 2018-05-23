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23 Mayıs 2018 10:06

Kayseri Komando Tugayı göz doldurdu

Kıbrıs Barış Harekatı’nda görev icra eden ve sancağında 2 üstün cesaret ve feragat madalyası olan Kayseri 1.

Kayseri Komando Tugayı göz doldurdu

23 Mayıs 2018 10:06

Komando Tugayı tarafından gerçekleştirilen Erciyes-2018 tatbikatı, komandoların paraşütle atlamaları ve yerli yapım gerçek patlayıcılarla gerçekleştirilen faaliyet başarıyla tamamlandı.


Dün gece 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında 12 kişilik komando timi CN-235 CASA tipi uçağa binerek şehit Teğmen Hasan Bak, atma ve atlama sahasına Hava Kılavuz Harekatı icra edip, operasyon öncesinde sahanın güvenliğini almıştı. Gün aydınlanıp, yer güvenliği sağlandıktan sonra operasyon başladı. Hava üssünden kalkan nakliye uçaklarındaki 137 paraşütçü komando, bölgeye indi. Paraşütle atlayan komandolar, temsili düşman muharebe merkezine operasyon düzenledi. Kargo uçaklarıyla askeri malzemeler helikopterle de top bölgeye indirildi. TSK envanterine geçen yıl giren chinook tipi helikopterle de senaryo gereği yaralanan askeri tahliye için bölgede kullanıldı. Komandolar helikopterle bölgeye indirilen toplarla düşman bölgesini tahrip etti. Askerler operasyonu başarıyla tamamladıktan sonra üslerine döndü. Tatbikatta 287 personel, 4 nakliye uçağı ve 3 helikopter kullanıldı. Tatbikatı 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 1. Komando Tugayı Komutan Vekili Albay Sezgin Erdoğan da izledi. Tatbikatta son olarak paraşütçüler, Afrin’de düzenlenen Zeytindalı Harekatı ve bugüne kadar verilmiş tüm şehitler için saygı atlayışı yaptı. Tatbikatın ardından Şehitlik Anıtı ziyaret edilerek malzeme sergisi gezildi.




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