Kayseri koruyucu aile sıralamasında Türkiye’de 4’üncü

Kentte bir restoranda gerçekleştirilen etkinliğe Vali Süleyman Kamçı ile eşi Ayşe Kamçı, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Koruyucu Aile Hizmetleri Daire Başkanı Hakkı Bilgiç, ASP İl Müdürü Nevzat Özer, İl Müdürlüğü yetkilileri ve çalışanları, koruyucu aileler ve çocukları katıldı.

“Koruyucu aile sayısını artıracağız”

Tüm illerde koruyucu aile iftarlarını geleneksel hale getirdiklerini belirten Koruyucu Aile Hizmetleri Daire Başkanı Hakkı Bilgiç, Türkiye’de 4 bin 889 koruyucu aile ve 5 bin 951 çocuk bulunduğunu ifade etti. Bakanlık olarak koruyucu aile sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Bilgiç, “Sizlerden bir talebimiz var; koruyucu ailelerimiz diğer koruyucu aileleri bizlere getiriyor. Bir apartmanda bakıyorsunuz komşusunu, kardeşini koruyucu aile yapmış. Dolayısıyla sizlerden koruyucu aile potansiyelimizi iyileştirmenizi istiyoruz. Koruyucu aile olabileceğini düşündüğünüz aileler var ise eğer onları davet edelim, İl Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımızla tanıştıralım ve koruyucu aile olmalarına vesile olalım” diye konuştu.

Kayseri’de 194 koruyucu aile 219 çocuk var

İl Müdürü Nevzat Özer ise, 194 aile ve 219 çocukla Kayseri’nin koruyucu aile sıralamasında 4’üncü sırada olduğunu kaydetti. Kayseri olarak üç büyük ilden sonra ilk sırada yer almaktan onur duyduklarını dile getiren Özer, “ Kayseri olarak Türkiye’de 4’üncü sıradayız. Oldukça iyi bir durumdayız ve bu rakamı elimizden geldiğince hem nitelik hem nicelik olarak artırmaya çalışacağız. Gerek belediyeler, gerek kaymakamlıklarımız aracılığıyla koruyucu aile sayısını artırmak için oldukça geniş alanlarda eğitimler vermekteyiz. Halkımızı bilinçlendirmek ve koruyucu aile konusunda fark yaratmak için hızlı bir çalışma içerisine girdik” dedi.

Koruyucu ailelere emeklerinden dolayı teşekkür eden Özer, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak, kurum odaklı yaklaşımdan ziyade aile odaklı yaklaşımı benimsemiş bir bakanlığız. Çocuklarımızı istediğimiz mekanlarda ne kadar güzel yerlere yerleştirirsek yerleştirelim bir çocuğun anavatanının ailesi olduğu düşüncesinden hareket ederek, aile yoksunluğu olan çocuklarımıza sizler yuvanızı açtınız. Sayın Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya Hanımefendinin deyişiyle, sofralarınıza bir tabak daha koydunuz. Bu anlamda şahsım, İl Müdürlüğüm ve Bakanlığım adına hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İftar daveti, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.