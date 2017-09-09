Kayseri Lisesi’nin 1967 mezunları buluştu

Kayseri Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen buluşmanın amacı ile ilgili bilgi veren mezunlardan Bekir Özkan, herhangi bir dernek ya da topluluk adına bir araya gelmediklerini, eski günleri yad etmek için buluştuklarını söyledi. Bekir Özkan, “Bugün 1966-1967 yılı Kayseri Lisesi’nin mezunları arkadaşlarımızın bir kısmı ile burada buluştur. Bir araya getirmekteki amacımız hem arkadaşların birbiriyle görüşmesi, hem de aradan geçen 50 yılı bir plaket ile taçlandırmak. Arkadaşlarımızın her biri yurdun çeşitli yerlerinden geldiler. Bu düzenlenme 3 yıl önce başladı. 6 Fen D sınıfını bir araya getirebilir miyiz diye düşündük. Yaptığımız araştırmalar neticesinde 5 ay gibi kısa bir sürede arkadaşlarımıza ulaştık. 50 kişiden 42 kişiye ulaştık. Bu 50 kişiden 30 kişisi toplantılarımıza iştirak ediyorlar. Buluşmamızı geleneksel hale getirmeyi umut ediyoruz” diye konuştu.

Plaket takdimi ve ikramların dağıtılmasının ardından buluşma etkinliği sona erdi.