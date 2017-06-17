Kayseri Makina Mühendisleri Odası üyeleri iftar davetinde buluştu

Bir restoranda gerçekleştiren davete MHP İl Başkanı Baki Ersoy, Kayseri MMO Şube Başkanı Ersin Fener ve üyeler katıldı. Ramazan ayının toplumsal dayanışma ve yardımlaşma ayı olduğunu söyleyen Başkan Ersin Fener, “Ramazan inananlara ve tüm insanlar için güzellikler ile dolu bir aydır. Kardeşliğin ve barışın huzurun ayıdır. Başkalarının derdiyle dertlenme, toplumsal dayanışma, yardımlaşma ayıdır. Kulun hakka ve topluma karşı sorumluluğunun icrasıdır, Ümmet ve Kur’an ayıdır. Oruç ibadetinin yerine getirenler için rahmet, cehennem azabından kurtulmuş, rızaya ulaşma ayıdır. Bu mübarek ayın İslam alemine birlik getirmesini temenni ediyorum” dedi.

15 Temmuz darbe girişimini, din kisvesi altında devlet içinde örgütlenmelere izin verilmesinin sonucu olarak niteleyen Başkan Ersin Fener, “Yıllardır mücadele ettiğimiz PKK terörü, devletimizin içine sızan Paralel Devlet Yapılanması, milletimizin arasında görüş farklılıklarından olan ayrışma, işsizlik ve ekonomik sıkıntılar milletimizin ve devletimizin bu yönünü geleceğe umutla bakan yönünü karartması adına büyük endişelere sevk etmektedir. Bundan tam bir yıl önce devletimize ve milletimize, geleceğimize kast etme ve kalkışma hareketi yaşanmış, yüce Türk milleti bu kalkışma hareketini olağanüstü bir çabayla bertaraf etmiştir. Yaşanılan bu kalkışma hareketini sadece sonuçlarıyla değerlendirmemek gerekir. Milletimizin bu ve benzeri girişimlere bir daha maruz kalmaması adına kalkışma ve kalkışma girişimini icra edenlerin devlet ve millet nezdinde izledikleri politikaları siyasi ve ekonomik boyutunun çok iyi değerlendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması olmazsa olmaz bir şarttır” diye konuştu.

Program üyelere laketlerin dağıtılmasıyla son buldu.