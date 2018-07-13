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13 Temmuz 2018 11:21

Kayseri merkezli 13 ilde FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon düzenlendi

Kayseri merkezli 13 ilde FETÖ’nün TSK’daki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, sabit olan kontörlü telefonlardan ’mahrem imamlar’ tarafından ardışık olarak aranan 98 askeri personelin gözaltına alınması için çalışma başlatıldı.

Kayseri merkezli 13 ilde FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon düzenlendi

13 Temmuz 2018 11:21


Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Fethullahçı Terör Örgütünün TSK subay mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik çalışma yapıldı. Kayseri’de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlar üzerinden ’mahrem imamlar’ tarafından FETÖ faaliyetleri kapsamında 98 askeri personelin ardışık olarak arandığı tespit edildi. Ardışık arama kaydı tespit edilen 1’i yarbay, 2’si binbaşı, 5’i yüzbaşı, 31’i üsteğmen, 50’si teğmen, 6’sı astsubay, 4’ü askeri öğrencilikten ayrılan olmak üzere 98 askeri personel hakkında FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan soruşturma başlatıldı.


Yapılan çalışmalarda bu şahıslardan 62’si hakkında daha önceden FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı belirlenirken, hakkında işlem yapılmayan 32’i muvazzaf toplam 36 şüpheliden 24’ü hakkında arama ve gözaltı kararı verildi. Bu şahıslar hakkında Kayseri merkezli, İstanbul, Nevşehir, Tunceli, Malatya, İzmir, Konya, Kütahya, Ankara, Hakkari, Balıkesir, Burdur ve Bitlis illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda H.Ö., Ö.Ü., O.O., H.A., Ü.Ö., A.K., F.T., M.C.G., E.A., Ö.C., B.N., S.K., E.B. ve N.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. A.O., O.V., A.E., M.A., M.Ü., Ş.K., H.B., E.Ç. ve A.İ.E. adlı firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.




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