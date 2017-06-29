Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 16:58

Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı’dan Başkan Akay’a tebrik ziyareti

TBMM Tarım Komisyonu üyesi ve Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı, Kayseri Pancar Kooperatifinin 64.

Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı’dan Başkan Akay’a tebrik ziyareti

29 Haziran 2017 16:58

Olağan Genel Kurulu sonrasında, göreve yeniden seçilen Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Hüseyin Akay’ı ziyaret ederek tebrik etti.


Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı, Başkan Akay’a yeni dönemde başarı dileklerini ileterek, Kayseri Şeker’in Kayseri ve Türkiye için önemli bir kurum olduğuna dikkat çekti.


Başkan Akay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı’nın aynı zamanda TBMM Tarım Komisyonu üyesi olması hasebiyle Bölgedeki çiftçilerin sorunları ve Şeker sektörü ile ilgili olarak bilgilendirme yaptığını belirtti.


Başkan Akay ayrıca "Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı’nın gayretli çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek Sektör ve çiftçilerin sorunları ile ilgili olarak önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.


Ziyaret esnasında Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer’de hazır bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:59
  • Güneş :05:09
  • Öğle :12:52
  • İkindi :16:48
  • Akşam :20:15
  • Yatsı :22:07
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!