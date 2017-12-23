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23 Aralık 2017 11:31

Kayseri Milletvekili Karayel Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu başkanı seçildi

Kayseri Milletvekili AK Parti MKYK Üyesi ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı İsmail Emrah Karayel, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonunun başkanı olarak seçildi.

Kayseri Milletvekili Karayel Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu başkanı seçildi

23 Aralık 2017 11:31



1963 yılından beri Türkiye-AB ortaklığının demokratik denetim organı olarak düşünülen ve Ankara Anlaşması’nın 27. maddesi uyarınca oluşturulmuş türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonunun başkanlığına iktidar ve muhalefet partilerinin 18 üye milletvekilinin tamamının oyunu alarak seçilen Karayel, üyelere teşekkür etti ve şunları söyledi:



“Türkiye Avrupa Birliği kamu Parlamento Komisyonu olarak Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve diğer komisyonlarımızla birlikte bizim de üzerimize düşen hem ülkemize hizmet etmek hem de Avrupa Birliğindeki seçimlerde geçen süreç içerisindeki yavaşlamanın aşılmasını sağlamaktır. Ülkemizin stratejik hedefi olan Avrupa Birliğine tam üyelik kapsamında bizim de yapmamız gereken çalışmalar için 4 ayda bir yapılması gereken toplantıların yapılması konusunda hassasiyetle davranacağız. Mümkün olursa daha kısa sürede toplanmak niyetindeyiz. Komisyonların aktif kullanılması meclisin çalışması anlamında da son derece önemli. Siyasi partilerin iletişiminin ortak doğrunun bulunması anlamında da kıymetli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ortak aklın olması Avrupa Birliğindeki muhataplarımıza ortak fikrin iletilmesi bakımından da çok kıymetli. Bu tür çalışmaları yapmaya hep birlikte devam edeceğiz.”




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