Kayseri Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 8.Hafta

Kayseri Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme’nin 8.
Kayseri Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'nin 8.hafta maçında Kayseri Yolspor ile karşılaşan Kayseri Demirspor sahadan 3-2'lık galibiyet ile ayrıldı. Demirspor rakibi Kayseri Yolspor'a ilk mağlubiyetinin tattırdı.
Stat: Erkilet 1 Nolu Saha
Hakemler: Ramazan Haymana, Furkan Ulu, Ahmet Sinan Berköz
Kayseri Demirspor: M.Fatih Karademir, Yusuf Yiğit, Kaan Yıldız, Emre Borlu, Ömer Ağırbaş, İsmail Özen Özışık, Taha Alban (dk.90+5 Furkan Erdoğan ?), Ferhat Uğurx (dk.83 Ebubekir Sain ?), M.Mustafa Ünal, Koray Tuna, Sadık Yücel
Kayseri Yolspor: Batuhan Yıldırım, Erman Çilsal, Abdullah Aydilek, Ümit Al, Fatih Ülker, Cemal Tavran, Beytullah Özcan, Gökhan Savranlar, Yasin Delikuş (dk.49 Tolga Kara), Can Ölçer, Nesimi Dikçal
Goller: Ferhat Uğur (dk. 40, dk. 71), Sadık Yücel (dk. 75) (Demirspor), Tolga Kara (dk. 83), Beytullah Özcan (dk. 90) (Kayseri Yolspor)
Kırmızı Kart: Yusuf Yiğit (dk.90), Emre Borlu (dk.90), Kaan Yıldız (dk.90) (Demirspor)