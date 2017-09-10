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10 Eylül 2017 16:40

Kayseri-Niğde karayolunda trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Kayseri-Niğde karayolunun 50.

Kayseri-Niğde karayolunda trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

10 Eylül 2017 16:40

kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kilometresinde meydana gelen kazada Yahyalı ilçesi yol ayrımında E.K.’nın kullandığı 01 D 6840 plakalı kamyonun Niğde istikametinden gelen M.A. yönetimindeki 01 YL 355 plakalı araca çarptığı öğrenildi. Çarpışmanın etkisiyle takla atan 01 YL 355 plakalı otomobilin kavşakta bekleyen 06 EZ 7625 plakalı otomobilin üzerine devrildiği bildirildi. Meydana gelen kazada 01 YL 355 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Abdullah D. olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü yaralandı. 06 EZ 7625 plakalı araçta bulunan ve yaralanan 6 kişi de olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Yetkililer, kaza ile ilgili incelemenin başlatıldığını bildirdi.




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