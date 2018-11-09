Kayseri OBS Teknik Koleji Atletikspor Konya'ya gidiyor

Lig 5. grupta mücadele eden Kayseri ekibi OSB Teknik Koleji Atletikspor, ligin 7.haftasında Pazar günü deplasmanda Konya ekibi Ereğli Gençlik Merkezi ile karşı karşıya gelecek.

11 takımlı 5. grupta mücadele eden Kayseri OBS Teknik Koleji Atletikspor sezonu fırtına gibi başladı. Şuana kadar oynadığı 6 maçın tamamını kazanan Mavi-Siyahlı takım 18 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. 6 maçta 18 set alan Kayseri ekibi, rakiplerine sadece 2 set verdi. Bu setleri ise Mersin Büyükşehirspor ve Kuzey Boru takımlarına verdi. Diğer 4 maçını ise set vermeden kazandı. Namağlup yoluna devam eden Kayseri OBS Teknik Koleji Atletikspor takımında zorlu Konya Ereğli Gençlik Merkezi maçı öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.

Ligde 7. Haftada Konya ekibi Ereğli Gençlik Merkezi ile deplasmanda karşılaşacak olan Kayseri OBS Teknik Koleji Atletikspor, 7'de 7 yaparak Kayseri'ye dönmeyi planlıyor. Konya Ereğli Gençlik Merkezi maçı Pazar günü saat 15.00'te Ereğli Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak. Kayseri OBS Teknik Koleji Atletikspor yarın karayolu ile Konya'ya giderek maç saatini beklemeye başlayacak.