Kayseri organ bağışında çok geride

Dr. Ahmet Ceylan, Kayseri'nin organ bağışı konusunda çok geride olduğunu ifade ederek, "Zira 2017 yılında ilimizde 430 olan organ bağışı sayısı yetersiz olduğu gibi bu yıl daha da geriye gitmiştir. Eylül ayı itibariyle 201 vatandaşımız organ bağışında bulunmuştur" dedi.

Dr. Ahmet Ceylan organ bağışıyla alakalı olarak yapmış olduğu açıklamada ; “Organ bağışı kişinin kendi rızası ile organlarının bir kısmını veya tamamını ölüm gerçekleştikten veya beyin ölümü gerçekleştikten sonra, hasta olan başka şahısların şifa bulması için sunmasıdır. Hangi organlarımızı bağışlarız; kornea, kalp, karaciğer, böbrek başta olmak üzere ince bağırsak, pankreas, kalın bağırsak daha iyi bağışlanabilmektedir. Hatta ve hatta ülkemizde kol nakli dahi gerçekleştirilebilmektedir" diye konuştu.

Uzm.Dr. Ahmet Ceylan, "İlimiz geneline baktığımız zaman organ bağışı konusunda ne yazık ki çok geride olduğumuzu görmekteyiz. Zira 2017 yılında ilimizde 430 olan organ bağışı sayısı yetersiz olduğu gibi bu yıl daha da geriye gitmiştir. Eylül ayı itibariyle 201 vatandaşımız organ bağışında bulunmuştur. Ülkemizde organ nakli bekleyen hasta sayısı akciğer için 61, Böbrek için 2268 ,karaciğer için 2128, kalp için 1077, pankreas için 290 dır. Vatandaşlarımızın organ bağışı hususunda daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Zira insanı yaşat ki devlet yaşasın ve yine aynı zamanda bir canı kurtaran tüm insanları kurtarmış gibidir düşüncesini her zaman hayatımızda hâkim durumda tutmak zorundayız. Vatandaşlarımız organ bağışını Aile Hekimleri, Hastanelerimiz, İl Sağlık Müdürlüğümüz ve organ nakli yapan merkezler vasıtasıyla yapabilmektedirler" diyerek şunları söyledi:

"Yakın zamanda Ürgüp'lü bir vatandaşımız, hayatta ve sağlıklıyken yapmış olduğu bağış sonrası geçirmiş olduğu rahatsızlık nedeniyle yoğun bakıma kadar düşmüş, ilimize nakledilmiş, ilimizde beyin ölümü gerçekleşmiş, beyin ölümü sonrası ailesinin de rızası alındıktan sonra organlarından bağışlamış oldukları, tecrübeli bir ekip tarafından alınmış ve helikopter ambulanslar vasıtasıyla ihtiyaç duyan kişilere sevk edilmiştir. Bu sayede birden çok vatandaşımız rahatsızlıklarından kurtulmuştur. Unutmayalım ki; özellikle karaciğer ve böbrek de yapılan organ nakilleri %90 dan fazla başarı sağlamaktadır. Tüm vatandaşlarımızı organ bağışında bulunmaya davet ediyorum”