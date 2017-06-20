Kandil gecesinin, birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekişmesi için önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Kayseri OSB Başkanı Nursaçan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kadir gecesi, gelişiyle birlikte mana âlemimizi, gönül ve iç dünyamızı zenginleştiren pek çok hayırlarla dolu olayların meydana geldiği önemli gecelerden biridir.

Bu ayda, Yüce Kur’an’ın insanlık âlemine manen ve madden inmesi ne kadar önemli ise onun gönül dünyamıza inmesi ve davranışlarımıza yansıması da bir o kadar önemlidir.

İnsan olarak bizi adalete, hakka, ahlaka ve erdemliğe davet eden, rahmet yüklü Yüce Kitabımız Kur’an’la olan bağımızı, akıl ve yürek gücümüzle arttırmamız ve kuvvetlendirmemiz gerekmektedir. Ancak bu sayede, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinin kıymetini, ona hak ettiği şekilde verebiliriz.

Bu vesile ile tüm İslam Âleminin mübarek Kadir Gecelerini tebrik ediyor, İslam Dünyasının geçmekte olduğu sıkıntılı süreçten en kısa zamanda kurtulmasını, akan kan, gözyaşı, zulüm, baskı ve şiddetin bir an önce durmasını ve Ramazan Bayramına mutlulukla erişebilmeyi Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum."