Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ın 10 Kasım Mesajı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, devlet adamı, Gazi Mustafa Kemâl Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 80. yıldönümünde, minnet ve şükranla anıyoruz. Gazi Mustafa Kemâl Atatürk, yok edilmek istenen ulusumuzu ayağa kaldırmış, yanmış, yıkılmış yurt toprakları üzerinde yeni bir devlet kurarak, çağdaş dünyayla bütünleşmemizi sağlamış, bizlere demokratik bir Cumhuriyet, bağımsız bir ülke ve aydınlık yarınlar armağan etmiştir" ifadesinde bulunarak açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Atatürk'ün “Türk çocuğu, atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” sözünü hiç unutmadan onun düşüncelerini anlamak, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda ilerlemek; karşımıza çıkacak tüm güçlükleri birlik, beraberlik içinde yenerek ve yılmadan çalışarak örnek bir ülke olmayı sürdürmek millet olarak en önemli görevimizdir. Cennet vatanımızı bize emanet eden ecdadımıza karşı bu en büyük sorumluluğumuzdur.

Türkiye bugün, Cumhuriyetimizin kuruluş idealine uygun olarak özgür ve müreffeh, dünyanın güçlü ve lider bir ülkesi, bölgesinde ve dünyada barışın öncüsü, medeni milletler camiasının saygın bir üyesi haline gelmiştir.

“Büyük liderler için kuşkusuz matem değil; fikirlerine sadakat gereklidir.” Fikrinden hareketle, 10 Kasım tarihini bir matem ve milli yas günü olarak kabul etmek yerine, fikirlerine yönelmek için bize verilmiş bir fırsat olarak görmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemâl Atatürk'ü, milli mücadelemizin kahramanlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Ruhları şad, mekânları cennet olsun."